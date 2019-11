Robert Bryndza, Liquide inflammable

Une enquête qui met le feu aux cer­ti­tudes familiales

Le der­nier opus de la tri­lo­gie des aven­tures de l’inspectrice Erika Fos­ter, décou­verte dans le très addic­tif La fille sous la glace, est désor­mais dis­po­nible pour les fans fran­çais. Robert Bryndza, tra­duit dans vingt-sept langues a bien fait d’abandonner sa car­rière d’acteur pour se lan­cer dans l’écriture il y a quelques années. Il a réussi à cap­ti­ver les lec­teurs en cam­pant une héroïne aty­pique au carac­tère bien trempé, qui ne se laisse pas impres­sion­ner par sa hié­rar­chie machiste.

Ajou­tez à cela un flair incroyable, digne des héroïnes d’Agatha Chris­tie, mais bien ancrée dans son époque, et des intrigues bien fice­lées, et vous com­pren­drez aisé­ment les rai­sons du suc­cès de cette trilogie.

Dans ce der­nier tome, la décou­verte macabre des osse­ments d’une enfant dans une car­rière lance l’inspectrice et sa fidèle équipe dans une affaire qui va à nou­veau la mettre à mal. Alors qu’on l’avait affec­tée à une autre bri­gade spé­cia­li­sée dans les stu­pé­fiants, Erika demande à prendre en charge les recherches.

Mais rien n’est simple, car les restes du corps retrouvé sont ceux de Jes­sica Col­lins, une petite fille de sept ans, dis­pa­rue en 1990. L’affaire Col­lins, très média­ti­sée à l’époque n’avait abouti qu’à des fausses pistes. Com­ment résoudre une affaire de plus de plus de vingt ans ? Que cache la famille Col­lins ? Erika Fos­ter n’est pas au bout de ses sur­prises, et son habi­tuelle assu­rance est mise à mal dans cet ultime tome de ses aventures.

Liquide inflam­mable est un thril­ler très rythmé par des cha­pitres courts et effi­caces, qui donnent envie au lec­teur d’en savoir plus sur cette famille déchi­rée par le drame qu’elle a vécu. L’écriture très ‘visuelle’ de R. Bryndza, liée aussi à sa car­rière paral­lèle de scé­na­riste, donne l’impression au lec­teur de faire par­tie inté­grante de l’équipe de recherches d’Erika Fos­ter.

L’enquête montre aussi les pro­grès de la science médico-légale, et apporte de nom­breuses révé­la­tions sur une petite ville anglaise, défi­gu­rée par la drogue et la pédophilie.

Ce ‘cold case’ ravive en Erika son passé dou­lou­reux : la perte de son époux en mis­sion, son désir d’enfant, et l’arrivée de sa sur­pre­nante sœur l’incite aussi à réflé­chir sur sa vie per­son­nelle. Elle est, comme d’autres per­son­nages de ce roman, confron­tée à la peur : peur de l’échec, peur de la soli­tude, peur de cette société qui lui devient de jour en jour plus dif­fi­cile à com­prendre, peur d’être elle-même tout sim­ple­ment, et pas juste une ins­pec­trice.

On est donc très tou­ché par son per­son­nage, mais éga­le­ment très affecté par cette enquête qui met­tra à jour les bas­sesses dont cer­tains sont capables pour cou­vrir leurs men­songes et leurs erreurs, voire leurs crimes.

Ce troi­sième tome n’est peut-être pas le meilleur de la série, car on perd un peu le côté sur­pre­nant de la vie pri­vée d’ Erika, mais son côté trouble et très noir ravira les incon­di­tion­nels du genre, et fera espé­rer le retour de l’héroïne rapidement.

franck bous­sard

Robert Bryndza, Liquide inflam­mable, Bel­fond noir, sep­tembre 2019,- 416 p. — 19,90 €.