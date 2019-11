Aleksey d’Havlcyon, The Invocation (exposition)

Succom­ber à la sorcellerie

La série d’Aleksey d’Havlcyon ne cesse de voya­ger : après Bogota et New York, elle arrive à Avi­gnon. Il s’agit d’une série majeure consti­tuée, écrit l’artiste, “d’autoportraits et por­traits de mon frère, sur­gis­sants de la nuit, incar­nant Esprits de la nature, divi­ni­tés oubliées, per­son­nages folk­lo­rique, enti­tés…”.

Tout joue autour de la sen­sua­lité et de la filia­tion là où, ajoute-t-elle, “l’organique et l’animal triomphent”. Et pour le bien et la fas­ci­na­tion que cela provoque.

L’enchan­teuse pour­suit ses incar­na­tions et sa recherche en jouant des atours de diverses cultures et croyances. Accom­pa­gnée de son frère, la prê­tresse s’amuse avec des fan­tômes et esprits des forêts des songes pour des fée­ries et arcanes où les madones latines rejoignent de divines sor­cières slaves.

Frère et soeur com­mu­niquent ici par le biais de mises en scène que des torches de lumière nimbent de mys­tère. Les por­traits médusent là où les gor­gones deviennent qua­si­ment et au besoin des Madame Edwarda de Bataille au bor­del. Elles ont le même pou­voir mais Alek­sey d’Havlcyon, astu­cieu­se­ment, ne fait que le suggérer.

Entre la sainte et la pros­ti­tuée le sacré reste le même. Les deux sont habi­le­ment cachées ou maquillées sous des filtres tex­tiles qui deviennent des “philtres” sen­suels. Tout reste de l’ordre d’un acte magique. Il fait fondre de plai­sir.

Après avoir suc­combé à cette sor­cel­le­rie, il sera tou­jours temps de prier à l’église. Du moins pour ceux qui en éprouvent le besoin.

jean-paul gavard-perret

Alek­sey d’Havlcyon, The Invo­ca­tion, Camili Books & Tea, Avi­gnon, du 7 décembre 2019 au 7 jan­vier 2020.