Mamma ho perso l’aereo 29 anni dopo. Ecco come sono diventati Kevin ( e gli altri) (Maman, j’ai raté l’avion 29 ans plus tard. Voici ce que sont devenus Kevin et les autres).

Il 10 novembre 1990 a Chi­cago la pre­mière della pel­li­cola diretta da Chris Colum­bus con il baby-prodigio Macau­lay Culkin

di Fran­cesco Tor­tora

10 novembre 2019

Il film

Il 10 novembre del 1990 è di scena a Chi­cago la pre­mière di “Mamma ho perso l’aereo”, pel­li­cola diretta da Chris Colum­bus con il baby-prodigio Macau­lay Culkin che inter­preta Kevin McCal­lis­ter, bam­bino di Chi­cago di 8 anni dimen­ti­cato a casa dai geni­tori e dai parenti par­titi per la vacanza di Natale a Parigi. L’intrepido bimbo non solo dovrà affron­tare il dramma dell’abbandono, ma anche due mal­vi­venti pas­tic­cioni (Joe Pesci e Daniel Stern) che entrano in casa per deru­bare. Tra gag esi­la­ranti e colpi di sceni, Kevin riesce a far arres­tare i due ladri e a riab­brac­ciare i fami­gliari, intanto tor­nati dalla Ville Lumière. Nonos­tante non man­chino le scene scon­tate,

“Mamma ho perso l’aereo” è ricco di humour e si rivela un cla­mo­roso suc­cesso nelle sale cine­ma­to­gra­fiche. Costato 18 milioni di dol­lari, ne gua­da­gna 476 in tutto il mondo e diventa presto un clas­sico di Natale. La pel­li­cola avrà quat­tro sequel e tras­forma il pic­colo Macau­lay Culkin in una star inter­na­zio­nale. A 29 anni dall’originale, ecco come sono diven­tati i protagonisti.

Macau­lay Culkin — Kevin McCal­lis­ter

Macau­lay Culkin aveva 10 anni quando divenne famoso in tutto il mondo come pro­ta­go­nista del film “Mamma ho pero l’aereo”. Due anni dopo girò il sequel “Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smar­rito a New York”.

Macau­lay Culkin — car­riera

Macau­lay Culkin è stato la baby-star più famosa della sua gene­ra­zione con diverse pel­li­cole girate tra fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90. Segue una lunga pausa cine­ma­to­gra­fica con qualche breve parte in film minori. Nel 2013 fonda una cover band dei “Vel­vet Under­ground” chia­mata “Pizza Under­ground”, che si esi­bisce in una serie di spet­ta­coli negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Nel 2018 è tor­nata sul grande schermo girando “Chan­ge­land”, pel­li­cola diretta da Seth Green. Nello stesso anno ha rives­tito i panni di Kevin (adulto) in uno spot conquis­tano You­Tube e Twit­ter. Macau­lay ha 39 anni e per diversi anni ha avuto una serie di pro­blemi con gli stupefacenti. […]

tra­duc­tion :

Le 10 novembre 1990 avait lieu à Chi­cago la pre­mière du film dirigé par Chris Colum­bus avec le bébé pro­dige Macau­lay Culkin

Le film

Le 10 novembre 1990, la pre­mière de Maman j’ai raté l’avion est se déroule à Chi­cago, film dirigé par Chris Colum­bus avec le bébé pro­dige Macau­lay Culkin jouant Kevin McCal­lis­ter, enfant de Chi­cago de 8 ans oublié à la mai­son par ses parents, par­tis pour les vacances de Noël à Paris. L’enfant intré­pide devra non seule­ment affron­ter le drame de l’abandon, mais aussi deux mal­fai­teurs (Joe Pesci et Daniel Stern) qui entrent dans la mai­son pour la cam­brio­ler. Entre des gags hila­rants et des rebon­dis­se­ments, Kevin réus­sit à faire arrê­ter les deux voleurs et à retrou­ver à nou­veau sa famille, de retour de la Ville Lumière.

Bien que les scènes “télé­pho­nées” ne manquent pas, Maman, j’ai raté l’avion est plein d’humour et se révèle être un suc­cès reten­tis­sant dans les salles de cinéma. Il a coûté 18 mil­lions de dol­lars et en gagne 476 dans le monde entier et devient bien­tôt un clas­sique de Noël. Le film qui aura quatre suites trans­forme le petit Macau­lay Culkin en une star inter­na­tio­nale. 29 ans après l’original, voilà ce que sont deve­nus les protagonistes.

Macau­lay Culkin — Kevin McCal­lis­ter

Macau­lay Culkin avait 10 ans quand il est devenu célèbre dans le monde entier en tant que pro­ta­go­niste du film Maman, j’ai raté l’avion. Deux ans plus tard se tour­nait la suite Maman, J’ai encore raté l’Avion… (et je suis perdu à New York).

Macau­lay Culkin — car­rière

Macau­lay Culkin a été la baby-star la plus célèbre de sa géné­ra­tion avec plu­sieurs films tour­nés entre la fin des années 80 et le début des années 90. S’ensuit une longue pause ciné­ma­to­gra­phique avec quelques petits films. En 2013, il fonde un groupe de reprises des “Vel­vet Under­ground” appelé “Pizza Under­ground”, qui se pro­duit dans une série de spec­tacles aux États-Unis et au Royaume-Uni. En 2018, il est revenu sur le grand écran en tour­nant Chan­ge­land, film dirigé par Seth Green. La même année, il a revêtu le rôle de Kevin (adulte) dans une publi­cité afin de conqué­rir You­Tube et Twit­ter. Macau­lay qui a 39 ans a eu pen­dant plu­sieurs années un cer­tain nombre de pro­blèmes avec la drogue. […]

fre­de­ric grolleau

