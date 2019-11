L’Abbaye Royale de l’Épau à la conquête de nouveaux espaces avec Blueberry

Une ren­contre bande des­si­née sera pro­po­sée aux Sar­thois le dimanche 24 novembre pro­chain, à l’occasion de la sor­tie du der­nier album des aven­tures de « Blue­berry ». Le Dépar­te­ment de la Sarthe et l’Abbaye Royale de l’Épau s’associent cette année encore pour pro­po­ser, en par­te­na­riat avec la librai­rie Bulle !, les édi­tions Dar­gaud et Moe­bius Pro­duc­tion, une expo­si­tion excep­tion­nelle consa­crée à cette série culte, pré­sen­tée jusqu’au mois de mars 2020.

Le pro­jet « Blue­berry » s’inscrit dans le contexte de mise en place de ren­contres avec des auteurs de bandes des­si­nées orga­ni­sées depuis 2003 sur le site de l’Abbaye Royale de l’Épau et d’une pro­po­si­tion d’expositions, en lien avec les auteurs invi­tés. Ainsi, après la venue des auteurs Fran­çois Schui­ten et Benoît Pee­ters en 2016, de Jacques Tardi en 2017, et l’excellent accueil de la série « Blake et Mor­ti­mer » en 2018, le Dépar­te­ment de la Sarthe pré­sen­tera une expo­si­tion dédiée au plus célèbre héros de wes­tern de la bande des­si­née, héri­tage de Jean Giraud.

20ème ren­contre ins­crite dans le cadre de la BD à l’Épau Dimanche 24 novembre à 14h30 – Dor­toir de l’Abbaye

Le Dépar­te­ment de la Sarthe pro­pose des ren­contres grand public avec des auteurs majeurs de la BD contem­po­raine, à l’Abbaye Royale de l’Épau. Ces actions évé­ne­men­tielles per­mettent de plon­ger le spec­ta­teur dans une œuvre, une série emblé­ma­tique, un genre par­ti­cu­lier. Ces 19 ren­contres bande des­si­née ont per­mis d’accueillir les plus grands noms de la BD fran­çaise et inter­na­tio­nale : Bilal, Gibrat, Giraud, Bour­geon, Tani­gu­chi, Loi­sel et bien d’autres encore se suc­cèdent ainsi depuis 2003 dans le cadre pri­vi­lé­gié de l’Abbaye.

Des pro­jec­tions, des ren­contres, des ate­liers et depuis 3 ans des expo­si­tions sont pro­po­sés pour pro­lon­ger le plai­sir de la ren­contre. La ving­tième édi­tion per­met­tra d’accueillir Chris­tophe Blain et Joann Sfar, les auteurs d’un album qui résonne comme un hom­mage à cette série culte. Les objec­tifs de ces ren­contres BD res­tent les mêmes : pro­mou­voir la bande des­si­née comme un genre lit­té­raire à part entière, dépas­ser le cadre de la séance de dédi­cace, faire décou­vrir une œuvre, un auteur, un univers.

L’ambition sera de nou­veau rele­vée cette année puisqu’il s’agira de retra­cer l’histoire de cette série mar­quante de la bande des­si­née démar­rée en 1963 et de plon­ger dans l’univers wes­tern ima­giné par Jean Giraud et Jean-Michel Char­lier. L’exposition explo­rera toute la série « Blue­berry », de « Fort Navajo », jusqu’à la paru­tion de l’album de Chris­tophe Blain et Joann Sfar, pré­vue en novembre pro­chain.

« Le temps d’une aven­ture en deux albums, Chris­tophe Blain (« Quai d’Orsay », « Gus ») et Joann Sfar (« Le Chat du Rab­bin ») asso­cie­ront leur talent res­pec­tif en pro­po­sant leur propre inter­pré­ta­tion de Blue­berry. Ils racon­te­ront com­ment un forain (d’origine alle­mande) à moi­tié fou, boni­men­teur, incon­trô­lable, pro­prié­taire d’un étrange auto­mate capable de jouer aux échecs, met­tra à lui seul en péril une paix fra­gile entre les Indiens et l’armée amé­ri­caine. On y retrou­vera Mike Steve Blue­berry mais aussi Mc Clure dans un récit à la fois fas­ci­nant et crépusculaire. »

Une pro­gram­ma­tion cultu­relle accom­pa­gnera l’exposition tout au long de sa durée.

expo­si­tion à par­tir du 24 novembre -> mars 2020