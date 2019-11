Clarice Lispector, Chroniques, édition complète

Mise en demeure de l’existence et de l’écriture

Le livre de Cla­rice Lis­pec­tor est une mine d’or. Car ses “Chro­niques” dépassent lar­ge­ment ce qui s’entend par là. L’accumulation de textes tou­jours déga­gés d’empois, stucs ou sucre crée un plai­sir de lec­ture rare. Cla­rice Lis­pec­tor y par­court des cultures et le monde. Tout est débridé là où la créa­trice liber­taire se per­met incises et ful­gu­rances.

Son écri­ture semble jaillir natu­rel­le­ment selon son propre art poé­tique : “ne “fais pas une phrase. La phrase naît” dit celle qui se livre à la dépense dans le sens où Bataille l’entendait.

L’auteure feint d’écrire par paresse car sim­ple­ment mue d’une curio­sité intense. Mais c’est qu’en écri­vant elle s’accorde des “sur­prises inat­ten­dues”. Néan­moins, écrire reste cette ascèse d’un genre par­ti­cu­lier qui lui per­met d’apprendre le monde et la vie hors des normes. Se com­prend mieux par ce livre somme tout l’univers et la matière de son œuvre immense.

C’est même sa plus belle porte d’entrée par sauts et gam­bades, exer­cices d’intelligence, d’imagination, de drô­le­rie et de dérives à peine contrôlées.

Se per­çoit com­bien pour Lis­pec­tor comme pour Duras écrire est “une mala­die dont on ne se remet pas”, d’autant qu’elle donne une santé là où tout se mêle, où les ren­contres (celles de Nelida Pinon, Mora­via et bien d’autres) se ramassent à la pelle et où tout est l’occasion de varia­tions sub­tiles.

Une mise en demeure de l’existence et de l’écriture navigue sur un fleuve plus Amour qu’Oubli en un bras­sage du monde, des idées et dans une liberté de parole et de vie.

jean-paul gavard-perret

Cla­rice Lis­pec­tor, Chro­niques, édi­tion com­plète, tra­duit du por­tu­gais (Bré­sil) par Clau­dia Pon­cioni, Didier Lamai­son, The­resa & Lacques Thié­rot, Edi­tions “Des femmes” — Antoi­nette Fouque, Paris, 2019, 473 p. — 25,00 €.