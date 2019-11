Alain Kokor, L’ours est un écrivain comme les autres

Une fable qui passe le monde média­tique au vitriol

Alain Kokor revient avec un nou­vel album, une adap­ta­tion d’un roman de William Kotz­winkle paru aux USA en 1996. Tra­duit par les édi­tions Cam­bou­ra­kis en octobre 2014, il a fait l’objet d’une publi­ca­tion en poche, chez 10/18 en jan­vier 2016.

Arthur Bram­hall est effon­dré. Il voit les feuilles du manus­crit, qu’il vient de ter­mi­ner, dévo­rées par les flammes qui anéan­tissent son vieux cha­let. Au matin, devant les cendres, il est rejoint par Val Pinette, bûche­ron à mi-temps. Celui-ci est en pro­me­nade et lui pro­pose du café. Arthur se pré­sente, mais Val sait qui il est, ici tout se sait.

Un an plus tard, à l’université du Maine, trois col­lègues d’Arthur échangent des pro­pos moqueurs, voire fiel­leux à son sujet, se gaus­sant de sa volonté d’écrire. Cepen­dant, dans son nou­veau cha­let, le sujet de leurs moque­ries met le mot fin sur un nou­veau manus­crit qu’il pense bien meilleur. Loin des flammes, il le cache au pied d’un grand épi­céa.

Un ours a suivi son manège et, dans sa tête de plan­ti­grade, il asso­cie la mal­lette à du miel. Ne trou­vant qu’un paquet de feuilles por­tant le titre Désir et Des­ti­née, il est très déçu. Mais il assi­mile ce paquet à de nom­breux pots de miel et part ainsi pour la grande ville. Il vole des vête­ments, prend clan­des­ti­ne­ment un train de mar­chan­dises, ima­gine un nom en s’inspirant de car­tons de corn flakes dont il vient de se goin­frer et rem­place William Bram­hall par Dan Flakes À la grande ville, trois mal­frats en veulent à sa mal­lette. Or, un ours sait se défendre. La scène se passe sous les yeux admi­ra­tifs de Mar­ga­ret Bru qui milite pour le désar­me­ment. Elle est la secré­taire d’un puis­sant agent lit­té­raire.

Et, comme le pres­sen­tait son véri­table auteur, le livre est bon, très bon…

Alain Kokor a voulu trai­ter cette obser­va­tion de l’humain, de l’animal en fai­sant une inter­ver­sion par­tant du prin­cipe que les deux ne sont pas si éloi­gnés l’un de l’autre. Il raconte de façon humo­ris­tique, très humo­ris­tique le che­min de cet ours traité comme un écri­vain, engagé dans un par­cours de pro­mo­tion de son livre, don­nant des inter­views… Maî­tri­sant peu le lan­gage des hommes, il livre des réflexions à minima, voire des gro­gne­ments qui sont per­çus comme des pen­sées phi­lo­so­phiques pro­fondes.

Mais il garde les fon­de­ments de son ani­ma­lité qui veut qu’un ours fasse pro­vi­sion de graisse en vue de sa longue hiber­na­tion. Et la nour­ri­ture ne fait pas défaut…

L’auteur livre nombre d’annotations sur des aspects des socié­tés occi­den­tales, cet engoue­ment cette absence de dis­cer­ne­ment, cet affo­le­ment des médias en quête per­pé­tuelle de scoop sans recul, sans tra­vail sur l’information, sans ana­lyse. Il évoque la dépres­sion du roman­cier, la jalou­sie, les milieux lit­té­raires et leur fonc­tion­ne­ment. Il met en avant le tra­vail des atta­chées de presse, ce maillon essen­tiel de la chaîne entre l’écrivain et le lec­teur.

Il faut recon­naître que le monde de l’édition a le sens de l’humour car, mal­gré sa des­crip­tion au vitriol de ce milieu, le livre a été édité en grand for­mat, en poche et main­te­nant en album.

La com­pa­rai­son est-elle flat­teuse quand les médias pré­sentent l’ours comme le nou­vel Heming­way ? C’est éga­le­ment une fable, une para­bole quant au deve­nir de l’homme. Alors que l’ours s’intègre de mieux en mieux dans le monde des humains, l’écrivain, avec son nou­vel ami, retourne vers la nature, vers l’animalité.

Le des­sin de l’auteur est tout en malice, en traits d’humour. Cet album au gra­phisme attrayant, à la mise en cou­leurs douces, avec des ful­gu­rances quand la ten­sion se fait forte, est truffé de détails truculents.

Avec L’ours est un écri­vain comme les autres Alain Kokor offre un bel album pro­fon­dé­ment humain.

serge per­raud

Alain Kokor, L’ours est un écri­vain comme les autres, d’après le roman de William Kotz­winkle, Futu­ro­po­lis, octobre 2019, 136 p. – 21,00 €.