Thieri Foulc, Peintures non peintes

Une force que les images n’auraient pas

Thieri Foulc bar­bouille en bafouillant (non sans grâces rotu­rières ou sacrées lorsqu’il évoque les saints, du moins cer­tains d’entre eux), écrit ses tableaux plu­tôt que de les peindre. Et il nous offre ici un cata­logue irrai­sonné de ses pro­jets de non-tableaux, d’esquisses des­crip­tives par­fois accom­pa­gnées de sché­mas som­maires, de trai­te­ments neufs de motifs écu­lés, de livrets, etc.

Tout y prend une force que les images n’auraient pas. En témoigne par exemple son hip­po­po­tame “Viens mon gros” murmure-t-il car il ignore com­ment le peindre. Mais il s’arrange. Entre autres avec ses poils en arcs souples.

Il invente au besoin le trait qui n’existe pas — cela n’exclut pas de le tra­vailler - jamais hors cadre même si ses tableaux en n’ont plus besoin, afin d’ébaucher son “His­toire de ma vie” qui dès lors ne tient qu’à un fil. Que les sur­faces soient molles ou dures n’a plus d’importance.

Ce qui n’empêche pas le far­ceur d’envisager le vie d’un saint (Z) qui res­semble à la vie d’un singe mais à la Man­te­gna ou à la Filippo Lippi — enfin presque. Mais ce qu’il donne a voir est plus impres­sion­nant que ce que firent les vieux maîtres à Padoue ou à Prato.

Bref, l’artiste plus qu’un autre est capable de don­ner de l’absence aux absences. Pour autant, la pein­ture n’est pas sai­sie d’Alzheimer, les mots concoctent une mémoire, là où au besoin l’iconoclaste met deux lignes d’horizon au lieu d’une sans pour autant faire mal aux yeux ou trou­bler la vue. Le résul­tat est dense aux plus hauts niveaux.

De quoi ravir le coeur et sur­tout l’esprit là où, en met­tant des pointes de bal­le­rines sur les i, même le Saint Z (de Zéro de conduite) est droit dans ses potes.

jean-paul gavard-perret

Thieri Foulc, Pein­tures non peintes, L’Atelier Contem­po­rain, Stras­bourg, 2019, 192 p. — 25,00 €.