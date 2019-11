Tania Franco Klein, Positive Disintegration

Esoté­risme original

Posi­tive Disin­te­gra­tion est la pre­mière mono­gra­phie de et par l’artiste mexi­caine. C’est de fait une ver­sion élar­gie de la série Our Life In The Sha­dows. Elle est expo­sée dans le monde entier et cer­tains des cli­chés ont été par­fois com­man­di­tés par le New York Maga­zine et Dior. Our Life In The Sha­dows explore la soli­tude de manière puis­sante en sai­sis­sant, dans le quo­ti­dien des moments de vide.

L’artiste ren­verse ainsi les ins­tants de plai­sir que devraient géné­rer les loi­sirs, la consommation.

Elle les inflé­chit vers des états de dérive, de perte, d’absence à soi comme au monde. L’angoisse est tou­jours pré­sente dans ces mor­ceaux de vie que l’artiste scé­na­rise en se met­tant par­fois en scène mais sans une recherche nar­cis­sique : il s’agit de créer des nar­ra­tions. Tania Franco Klein devient la maî­tresse en poé­sie d’un ima­gi­naire par­ti­cu­lier. Il mêle les élé­ments de la psy­ché per­son­nelle à la vie amé­ri­caine et ses stan­dards média­tiques.

Le livre devient un long poème visuel en ses frac­tions au sein de pré­sences qui semblent tou­jours prêtes à se défaire.

L’éro­tisme au besoin y devient un éso­té­risme ori­gi­nal. Il donne à l’intimité comme à la vie dite sociale une face nou­velle.

A tra­vers elle, la pho­to­graphe ouvre des inter­ro­ga­tions là où la créa­trice feint de n’offrir que des états de constatation.

jean-paul gavard-perret

Tania Franco Klein, Posi­tive Disin­te­gra­tion (Limi­ted Edi­tion 500 copies), 2019 — 240,00 €. - voir site de l’artiste.