Hervé Jubert, Droneboy

Quand la moindre image peut deve­nir une arme…

Hervé Jubert se glisse dans la peau d’un ado­les­cent et fait vivre quelques semaines de son exis­tence au cœur de la région Occi­ta­nie. Il fait par­ta­ger au lec­teur la pas­sion de Paul pour le pilo­tage de drones, la décou­verte des pre­miers émois amou­reux, la vie trou­blée d’un vil­lage avec l’arrivée mas­sive de zadistes et de pelo­tons de gen­dar­me­rie.

Il dote son héros d’un couple de parents sépa­rés, d’une mère très occu­pée et d’un père tai­seux à sou­hait. Les rai­sons de leur sépa­ra­tion, depuis un an, reste un mys­tère pour leur fils unique. Le roman­cier décrit un quo­ti­dien banal avec des remarques telles que la néces­sité de mâcher ses ali­ments, la com­po­si­tion du rouge à lèvres…

Paul Sau­veur a qua­torze ans. Il est élève au col­lège de Blagnac-sur-Vère. Jacques, son père, est le garde de la mai­son fores­tière de Bouxens. Depuis deux mois, la zone est consti­tuée en ZAD pour lut­ter contre un pro­jet de bar­rage qui noie­rait une tren­taine d’hectares où se déve­loppe une faune sau­vage. Pour ren­trer chez lui, dans la mai­son fores­tière main­te­nant réser­vée aux seuls ayants-droits, à savoir : son père, Spam son fox-terrier et lui, il doit fran­chir des chi­canes et jus­ti­fier aux CRS de son iden­tité.

Mais Paul a une pas­sion : les drones. Il se pré­pare à la Fizzy Race, une com­pé­ti­tion avec son engin bap­tisé DORI 6 pour Drone Ori­gi­nal Réso­lu­ment Imbat­table, numéro 6. À l’issue d’un vol d’entraînement, un rapace fond sur l’engin et le met en miettes. Il lui faut trou­ver de l’argent pour le rem­pla­cer. Au col­lège, la belle Manon, la nou­velle élève avec son look par­ti­cu­lier pro­voque un coup de foudre chez Paul. Il réus­sit à l’approcher.

Si des gens défendent la zone, d’autres comme les Pra­del, les exploi­tants d’une grosse ferme, tiennent à ce bar­rage. Les deux fils, des jumeaux sont la ter­reur du col­lège.

Et les affron­te­ments se font de plus en plus vio­lents. Une mani­fes­ta­tion dégé­nère. Paul découvre que Marion est la fille du capi­taine de gen­dar­me­rie nou­vel­le­ment arrivé. Et puis, avec son nou­veau drone, Paul filme ce qu’il n’aurait pas dû voir quand la milice des PPB (les Pay­sans Pro-Barrage)…

L’intrigue est ins­pi­rée par une situa­tion simi­laire, celle de Sivens. Mais l ‘auteur fait une belle pré­sen­ta­tion des faits, de cet anta­go­nisme qui semble dif­fi­cile à conci­lier entre pro­té­ger la nature et don­ner les moyens pour assu­rer des récoltes, nour­rir des bêtes sans avoir à les gaver de tour­teaux aux OGM. Il dresse un état des lieux tant éco­no­miques que poli­tiques, évoque la cupi­dité, les sus­pi­cions de conflits d’intérêts, l’aveuglement de repré­sen­tants de l’État, de la ministre de l’Écologie qui laisse pour­rir la situation…

Hervé Jubert fait tou­jours preuve de beau­coup d’humour et d’une capa­cité à retrans­crire la réa­lité à l’aide de réflexions, d’images frap­pantes et cocasses. Ainsi décri­vant des ados : “Ils se concen­trèrent sur l’occupation prin­ci­pale de tout ani­mal quand il ne s’agit pas de cher­cher sa nour­ri­ture : man­ger.” ou : “… cette repré­sen­tante de l’autre moi­tié de l’humanité.” Chaque titre de cha­pitre est emprunté à une des fables de La Fon­taine.

Mais, en roman­cier aguerri, Hervé Jubert sait faire mon­ter la ten­sion de son récit, déve­lop­per des péri­pé­ties et racon­ter celles-ci avec un ton inimitable.

Un roman pour jeunes adultes riche en infor­ma­tions de toutes natures qui peut se lire avec pas­sion pour des adultes res­tés de grands enfants.

serge per­raud

Hervé Jubert, Dro­ne­boy, Syros, coll. “Polar”, avril 2019, 256 p – 16,95 €.