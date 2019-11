Olivier Vatine, Régis Hautière & Patrick Boutin-Gagné, Héros du peuple – t.02 : “Le Dernier Maruta”

Des super­hé­ros inhabituels

Sur fond de mafia ances­trale, le scé­na­rio mêle des ado­les­cents qui ne savent pas vrai­ment exploi­ter leurs pou­voirs si ce n’est pour faire des farces, un diri­geant d’une grande entre­prise indus­trielle à l’attitude intri­gante, deux poli­ciers qui font avec les moyens du bord.

C’est avec ces ingré­dients que les auteurs construisent un scé­na­rio pre­nant avec une forte ten­sion jusqu’à une conclu­sion, qui, si elle se per­çoit aisé­ment, reste surprenante.

En 1944, quelque part en Mand­chou­rie, un scien­ti­fique japo­nais fait état de l’avancement de ses expé­riences à un mili­taire car l’État-major s’impatiente. Resté seul, il est assailli par un géant enfermé dans une cage proche. Celui-ci s’empare des clés et s’apprête à fuir quand l’enfant, sur la table d’opération, l’appelle.

À Shan­ghai, de nos jours, dans une salle de réunion un groupe regarde les images où un robot géant arrête le char volé par deux membres de la secte du Lotus Rouge. Per­sonne ne sait d’où vient ce robot. C’est l’agente Shao Qian qui, ayant fait zoo­mer sur une image, aper­çoit le haut d’un visage au niveau du torse de l’engin. On revoit ce même visage, celui d’une ado­les­cente qui se fait appe­ler Hash­tag. Elle dis­pute un concours, une bataille de robots télé­com­man­dés.

L’inspecteur Wan Chen et Shao Qian sont reçus par Shansi Cao, le grand patron de la mul­ti­na­tio­nale qui employait les hommes tués, qui pos­sède l’appartement où le magi­cien a été retrouvé assas­siné. Mais celui-ci ne veut rien dire et les ren­voie sur des col­la­bo­ra­teurs.

Sur les contre­forts de l’Himalaya, au monas­tère du Lotus Blanc, le pro­fes­seur Tsu conti­nue de réunir les des­cen­dants des sur­vi­vants aux expé­riences menées en Mand­chou­rie. Mais le dan­ger se pré­cise quand des indi­vi­dus attaquent le refuge et s’emparent des mutants présents…

Plusieurs par­cours mettent en scène les dif­fé­rents pro­ta­go­nistes du drame. L’un trouve son ori­gine dans des recherches menées pen­dant la Seconde Guerre mon­diale et qui a des retom­bées aujourd’hui. Maruta est le nom du pro­gramme d’expérimentation sur l’homme, dans l’unité 731 de l’armée impé­riale japo­naise. Un autre est l’enquête clas­sique que mènent deux poli­ciers pour expli­quer un quin­tuple meurtre de dea­lers et celui d’un magi­cien. Et c’est celui de ce vieil homme qui cherche à réunir, pour les pro­té­ger, des jeunes mutants et faire émer­ger les futurs Héros du peuple.

Le choix du cadre est nova­teur car pla­cer des super­hé­ros dans la Chine com­mu­niste avec la résur­gence du Petit Livre Rouge, cette com­pi­la­tion des “meilleures” réflexions du Grand Timo­nier (sic !) est une belle idée.

Les auteurs intro­duisent un robot, sorte de Gol­do­rak, qui défend des indi­vi­dus menacés.

C’est à Patrick Boutin-Gagné que les scé­na­ristes ont confié le des­sin. Celui-ci a déjà une belle car­rière der­rière lui. Cepen­dant, avec ce dip­tyque, il aborde un domaine contem­po­rain nou­veau pour lui. Il mélange allè­gre­ment la BD franco-belge, le comics et le manga pour un beau résul­tat. Cela donne un des­sin tonique, d’une belle inten­sité. Ses per­son­nages sont aisé­ment iden­ti­fiables et il struc­ture ses décors avec des détails inté­res­sants.

Héros du peuple se révèle un superbe dip­tyque qui a tout pour plaire. On regrette qu’une suite ne soit pas annon­cée car ces deux albums n’ont pas livré tous leurs secrets.

serge per­raud

Oli­vier Vatine (his­toire), Régis Hau­tière (his­toire et scé­na­rio), Patrick Boutin-Gagné (des­sin) & Isa­belle Raba­rot (cou­leur), Héros du peuple – t.02 : Le Der­nier Maruta, Comix Buro / Édi­tions Glé­nat, coll. “Hors Col­lec­tion”, juillet 2019, 56 p. – 14, 50 €.