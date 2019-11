Orlando (Virginia Woolf / Katie Michelle)

Un être sans temps et sans genre

Les pos­si­bi­li­tés du genre, la condi­tion fémi­nine au fil des siècles, les struc­tures du patriar­cat, le désir et la sexua­lité : c’est ce dont s’empare Katie Michelle dans sa mise en scène du roman de Vir­gi­nia Woolf, Orlando. Une bio­gra­phie. Lorsqu’Orlando nait en Angle­terre, dans une famille de la haute noblesse du temps d’Élisabeth Ière, « il n’y avait aucun doute quant à son sexe ».

Suite à la mort de la reine, avec qui il entre­te­nait une liai­son, ce cour­ti­san adoré de tous tombe amou­reux de la fille de la belle Sacha. Elle l’abandonne. De retour dans son châ­teau, il sombre dans un som­meil long de sept jours. Puis c’est à Constan­ti­nople qu’il réitère cette étrange expé­rience. Mais au len­de­main de la sep­tième nuit, Orlando s’éveille : à trente ans il est devenu femme.

Avec la troupe de la Schaubühne, la com­pa­gnie Katie Michelle crée un pro­jet auda­cieux et très libre sans être nova­teur : l’intervention du pro­cédé ciné­ma­to­gra­phique est per­ma­nente dans l’espace du théâtre. La scène est un pla­teau de tour­nage où le film qui retrace la vie d’Orlando est en train de se faire. Les scènes pro­je­tées sur grand écran sont tour­nées en direct. Camé­ras, perch­man, tech­ni­ciens et maquilleurs encadrent des pro­ta­go­nistes qui se font plus acteurs que comé­diens… Une voix fémi­nine, en off, narre les épi­sodes d’une vie mue par ses méta­mor­phoses. De Londres jusqu’à Constan­ti­nople, du XVIe jusqu’au XXIe siècle, c’est l’histoire d’un héros qui devient héroïne, et qui n’en éprouve ni sur­prise, ni hor­reur. Com­mence sim­ple­ment pour Orlando sa vie de femme.

Entre liberté sexuelle, res­tric­tions impo­sées par les hié­rar­chies du pou­voir patriar­cal, et quête de l’écriture l’héroïne expé­ri­mente cette nou­velle exis­tence, son accep­ta­tion sociale. Le dégui­se­ment devient farce, le tra­ves­tis­se­ment est de mise alors que les scènes bur­lesques se mul­ti­plient. La met­teure en scène consacre une place essen­tielle à l’éveil de la sen­sua­lité, de la sexua­lité, du plai­sir mas­cu­lin et fémi­nin, l’homosexualité étant bana­li­sée tan­dis qu’on assiste à une mise en échec des caté­go­ries appa­rem­ment déter­mi­nées.

Les époques se suc­cèdent et les ana­chro­nismes se mul­ti­plient pour faire d’Orlando un être sans temps et sans genre. Katie Michelle donne ainsi à voir un Orlando femme et homme porté vers le désir et l’amour, mais dans une mise en scène sou­vent pauvre en renou­vel­le­ments et qui reste fri­vole du début à la fin.

clara cos­sutta

Orlando

de Vir­gi­nia Woolf

Mise en scène Katie Michelle

© Ste­phen Cummiskey

avec

Ilk­nur Baha­dir, Phi­lip Dechamps, Cath­len Gaw­lich, Caro­lin Haupt, Jenny König, Alessa Lli­nares, Isa­belle Red­fern, Kon­rad Singer

et Ste­fan Kes­sis­so­glou, Nadja Krü­ger, Sebas­tian Pircher

Adap­ta­tion Alice Birch ; col­la­bo­ra­tion artis­tique Lily McLeish ; scé­no­gra­phie Alex Eales ; cos­tumes Sus­sie Juhlin-Wahlen ; concep­tion visuelle Grant Gee ; vidéo Ingi Bekk ; col­la­bo­ra­tion à la vidéo Ellie Thomp­son ; son Mela­nie Wil­son ; lumière Anthony Doran ; dra­ma­tur­gie Nils Haar­mann ; caméra Nadja Krü­ger, Sebas­tian Pir­cher ; perch­man Ste­fan Kessissoglou ;

Au théâtre de l’Odéon, Place de l’Odéon, 75006 Paris

en alle­mand, sur­ti­tré en fran­çais — durée 1h50

du 20 au 29 sep­tembre 2019, à 20h.

Pro­duc­tion Schaubühne Ber­lin — copro­duc­tion Odéon-Théâtre de L’Europe, Tea­tros del Canal — Madrid, Göte­borgs Stad­stea­ter / Backa Tea­ter, and São Luiz Tea­tro Muni­ci­pal, Lis­bonne.

en col­la­bo­ra­tion avec le réseau euro­péen Pros­pero, avec le sou­tien du Cercle Gior­gio Strehler.

Créa­tion le 5 sep­tembre 2019 à la Schaubühne Berlin.