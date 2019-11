Franck Thilliez, Luca

Partout, il y a la terreur…

Franck Thil­liez nous livre un nou­veau volet des aven­tures de Sharko et son épouse Lucie Hen­ne­belle, en nous entraî­nant dans les milieux trans­hu­ma­nistes, et en nous fai­sant réflé­chir sur les dérives de la science, en par­ti­cu­lier de la géné­tique, et des nou­velles tech­no­lo­gies.

Tout com­mence en 2016 avec un couple en mal de bébé, qui a recours à une mère por­teuse dans le plus grand secret d’une chambre d’hôtel. Quelques mois plus tard, la mère confie le petit Luca à cette famille, en leur pré­ci­sant que cet enfant est unique, spé­cial, et qu’il ne fau­dra jamais en savoir plus et taire son ori­gine au monde entier.

De nos jours, un corps est retrouvé mutilé au fond d’une fosse creu­sée dans la forêt, mécon­nais­sable, en par­tie dévoré par ce qui semble être une bête incon­nue. Puis, un homme explose devant les nou­veaux locaux de la police judi­ciaire, après que l’équipe de Sharko a reçu un étrange cour­rier, le mani­feste d’un homme pré­di­sant le futur, et met­tant en garde l’humanité contre les abus de la science. Cet inconnu uti­lise pour­tant les réseaux sociaux pour mettre en scène la mort de deux per­sonnes. Sharko, Hen­ne­belle, et Béran­ger qui voient leur équipe enri­chie d’un nou­veau membre fémi­nin, vont à nou­veau se lan­cer dans un contre la montre, qui leur révé­lera les côtés les plus sombres de l’âme humaine.

L’enfer est à leur porte…

Toujours très atten­dues, les aven­tures de l’équipe Sharko nous font à nou­veau fré­mir et fran­chir un pas dans l’horreur avec ce nou­veau tome, qui porte pour­tant un nom bien inno­cent, celui d’un nouveau-né, dont le rôle devien­dra cen­tral au fil de l’intrigue.

Comme à son habi­tude, Franck Thil­liez s’est riche­ment docu­menté sur les der­niers pro­grès scien­ti­fiques pour étayer sa nou­velle his­toire, où il est bien ques­tion de mani­pu­la­tions géné­tiques, trans­for­ma­tion (in)volontaire du corps. Quand la science des­sert, plus qu’elle ne sert, le monde de demain, qu’en est-il de la place de l’Homme ?

L’auteur nous livre aussi une réflexion sur l’utilisation abu­sive d’Internet, des réseaux sociaux, der­rière les­quels n’importe qui peut se dis­si­mu­ler. La quête et dif­fu­sion inten­sive de nou­velles images choc se répand de plus en plus, exhi­bi­tion­nistes et voyeurs se retrouvent der­rière les écrans, en oubliant les limites de la vie pri­vée, et ici, autour d’informations capi­tales liées à dif­fé­rents meurtres.

Où trou­ver un peu d’humanité dans ce nou­vel opus des aven­tures de Sharko et Hen­ne­belle ? Eh bien, dans les per­son­nages jus­te­ment, qui, confron­tés à un monde de plus en plus sombre, l’éclairent de leur désir de jus­tice, leur amour, leur foi dans ce que cha­cun peut encore appor­ter de bon, même si Sharko perd un peu pied et se demande à nou­veau s’il ne devrait pas tout lais­ser tomber.

Comp­tant parmi les dix auteurs les plus lus, Franck Thil­liez confirme sa place de pilier du thril­ler fran­çais et conti­nue d’alterner romans uni­taires et enquêtes menées par son couple phare Lucie Henebelle/Franck Sharko. Ses livres, dont les ventes dépassent les 5 mil­lions d’exemplaires, sont désor­mais tra­duits dans le monde entier, et attendent pour cer­tains une adap­ta­tion ciné­ma­to­gra­phique, comme ce fut le cas pour La chambre des morts ou, plus récem­ment, avec moins de suc­cès Puzzle.

Il est cer­tain que Mon­sieur Thil­liez n’a pas fini de nous faire fris­son­ner, et nous livre à nou­veau avec Luca un roman éru­dit, qui nous amène à réflé­chir sur le deve­nir de notre monde, car demain frappe dès aujourd’hui à notre porte !

franck bous­sard

Franck Thil­liez, Luca, Fleuve noir, 2019, 552 p.– 22,90 €.