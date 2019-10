Jean Lopez & Lasha Otkhmezuri, Barbarossa – 1941, La guerre absolue

Plus de cinq mil­lions de morts en six mois !

Les germes de cette opé­ra­tion se trouvent déjà dans Mein Kampf où Hit­ler écrit qu’il faut détruire l’État sovié­tique pour assu­rer l’avenir du Reich. Il conti­nuera à mar­te­ler cette idée et, par exemple, ne dira pas autre chose lors d’un dîner qui réunit le gra­tin de la Reich­wehr, le 3 février 1933. Le nom de cette opé­ra­tion a été choisi en réfé­rence à Fré­dé­ric Ier de Hohens­tau­fen, dit Fré­dé­ric Bar­be­rousse, un ancien empe­reur ger­ma­nique. Elle se déroule du 22 juin 1941 au 22 jan­vier 1942 quand la bataille de Mos­cou est gagnée par Joukov.

L’opé­ra­tion Bar­ba­rossa occupe une place à part dans l’histoire mili­taire car jamais un conflit n’avait autant été idéo­lo­gisé. D’un côté, une croi­sade paneu­ro­péenne, de l’autre la lutte contre le Com­plot capi­ta­liste. Elle a mobi­lisé des moyens consi­dé­rables en hommes et en maté­riels. Elle a été l’objet d’une série d’aveuglements, d’incompétences, d’illusions. Com­ment un Sta­line, ce piètre chef de guerre, a-t-il pu se lais­ser sur­prendre par cette attaque qui s’organisait depuis des mois et dont il avait été averti plus de cent fois ?

L’armée alle­mande déploie sa vio­lence et vit dans l’obsession des par­ti­sans, des francs-tireurs, mas­sa­crant ainsi des popu­la­tions qui auraient pu lui être acquises. L’armée rouge, la créa­ture d’un parti poli­tique, intègre les organes de sur­veillance et de la répres­sion sau­vage du bol­che­visme sta­li­nien.

En 200 jours, elle fait cinq mil­lions de morts, sol­dats et civils, hommes, femmes, enfants ce qui fait un décompte hor­rible de mille morts par heure, jour et nuit. Les bles­sés ne se comptent même plus ! Les auteurs exposent la bru­ta­lité déme­su­rée déployée contre les popu­la­tions civiles, à la ville comme à la cam­pagne, pour des rai­sons idéo­lo­giques, éco­no­miques et de lutte contre-insurrectionnelle. En 1941, la répres­sion sta­li­nienne n’a pas connu de pause dans les armées. Le NKVD a conti­nué à dépor­ter en masse, plus de 1,2 mil­lions d’hommes en six mois, à tra­quer de fausses Cin­quièmes Colonnes. À l’arrière, la ter­reur contre les civils s’accroît encore.

Les écri­vains, pour recons­ti­tuer dans le moindre détail cette opé­ra­tion, ont brassé des quan­ti­tés incroyables de docu­ments de toutes natures entre archives, mémoires, jour­naux, écrits per­son­nels, rap­ports, enquêtes, inter­views de vétérans…

Il en résulte un ouvrage d’exception, une fresque ter­rible, qui se com­pose de cinq par­ties. Après la genèse de l’opération depuis les bras­se­ries de Munich jusqu’à l’été 1940, c’est le récit de l’élaboration des plans, des pré­pa­ra­tifs, des outils mili­taires. Puis, les auteurs racontent les com­bats du 22 juin jusqu’à fin sep­tembre, l’avancée spec­ta­cu­laire jusqu’au doute. Ils révèlent l’automne des illu­sions, de part et d’autre, du 1er octobre au 15 novembre. Le livre se ter­mine avec les ultimes com­bats et la retraite de ce qui reste des armées alle­mandes.

Les rédac­teurs ne laissent rien dans l’ombre, évo­quant tous les endroits en lien avec cette tita­nesque bataille, du bun­ker d’Hitler à la dat­cha de Sta­line, du Krem­lin aux états-majors du front, des uni­tés en marche aux fosses d’exécution, du NKVD aux Einsatzgruppen…

Détaillé, pré­cis, presque poin­tilleux, tout est ana­lysé, expli­qué, toute infor­ma­tion est véri­fiée et dis­sé­quée, exploi­tée avec un talent remar­quable. Et cette énorme com­pi­la­tion est si bien pré­sen­tée, cartes nom­breuses à l’appui, si bien écrite qu’elle se lit presque comme un roman poli­cier dont on a hâte de connaître la chute !

serge per­raud

Jean Lopez & Lasha Otkh­me­zuri, Bar­ba­rossa – 1941, La guerre abso­lue, Pas­sés com­po­sés, août 2019, 960 p. – 31,00 €.