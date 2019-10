Le Collier de la princesse ou Le Talisman (Goldoni / Attilio Maggiulli)

Des airs de gui­gnol pour adultes

C’est une joyeuse dis­pute qui éclate en cou­lisses : les per­son­nages, pro­je­tés sur scène, annoncent le départ des comé­diens. Les acteurs impro­vi­sés décident de prendre en charge la repré­sen­ta­tion de la pièce, se dis­tri­buent les rôles en annon­çant la teneur du pro­pos. Pro­gres­si­ve­ment, les pro­ta­go­nistes de l’intrigue prennent forme ; hauts en cou­leur, culti­vant le ridi­cule avec osten­ta­tion.

On est charmé par les mimes, les exu­bé­rances, les adresses au public, les excla­ma­tions et les insi­nua­tions qui carac­té­risent l’art ita­lien de la comé­die. On éprouve le plai­sir de la légè­reté ; les danses, les pitre­ries, les répliques agré­mentent cette naï­veté culti­vée, cette mani­gance un peu pué­rile qui a des airs de gui­gnol pour adultes.

Ici, tout le monde trompe tout le monde, sem­blant s’amuser de la gros­siè­reté des stra­ta­gèmes mis en œuvre. Une comé­die alerte, dont la struc­ture reste pour­tant fra­gile. L’argument est en effet très som­maire : il s’agit de ber­ner un amant naïf en lui ven­dant à vil prix un col­lier pré­senté comme magique.

On a connu Atti­lio Mag­giulli plus ins­piré : en exhu­mant un livret inachevé de Gol­doni, il pré­sente une pièce dont la faci­lité appa­raît exces­sive. Mais qu’importe le pro­pos. Ici compte la fer­veur et la cocas­se­rie des situa­tions, des mimes et des excla­ma­tions. La visite à la Comé­die ita­lienne per­met aussi de sou­te­nir un théâtre en péril. Un geste de bien­fai­sance à l’occasion d’une soi­rée sans consé­quence, consa­crée à la futi­lité du diver­tis­se­ment sans arrière-pensée.

chris­tophe giolito

Le Col­lier de la prin­cesse ou Le Talis­man

d’après Godoni, adap­ta­tion et mise en scène d’Attilio Maggiulli

avec Hélène Les­trade, Jean-Jacques Pivert, Maëlle Salo­mon, Vincent Morisse et Valen­tina Vandelli.

Assis­tante à la mise en scène Clau­dine Durand-Simon. Durée : 1 h 25.

A la Comé­die ita­lienne, 19 rue de la Gaité, 75014 Paris. Tél. : 01 43 2122 22.

Dotée de peu de moyens, la Comé­die ita­lienne a ouvert une sous­crip­tion ; on peut envoyer des dons au théâtre.