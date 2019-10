Denis Demonpion, Houellebecq

Du voyeu­risme pour intellectuels

Toute bio­gra­phie est du voyeu­risme pour intel­lec­tuels. C’est aussi une béquille pour assu­rer le suc­cès de leurs auteurs eu égard à la noto­riété de leur sujet. Duras devint ainsi le trem­plin à bien des écri­vaines secon­daires.

Et Houel­le­becq quant à sa noto­riété joue désor­mais le même rôle.

D’autant que l’auteur de Séro­to­nine est peu regar­dant sur ce qu’on raconte sur lui. Au besoin, non seule­ment il s’en satis­fait mais en joue rajou­tant de l’image à l’image en don­nant de mul­tiples hypo­thèses à sa vie et ses créa­tions.

Demon­pion (qui devient celui de Houel­le­becq) le sou­ligne lui-même : les eaux troubles vont comme un gant au génial his­trion qui prend la pose ou le cos­tume — celui de cou­reur cycliste ou de frin­gant jeune marié en frac.

Chacun peut tout dire sur lui et son contraire. Les lec­teurs des “Voici” et “Paris Match” lit­té­raires s’en repaissent. Le moine paillard et iro­nique va donc jouer encore plus que jamais de toute une série de miroirs défor­mants.

Ils ajoutent de la légende à la légende de l’éruptif faus­se­ment pas­sif, fidèle aux morts-vivants qui l’entourent.

jean-paul gavard-perret

Denis Demon­pion, Houel­le­becq, Buchet-Chastel, 2019, 400 p. — 24,00 €.