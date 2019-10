Collectif, L’homme qui a perdu son squelette

Des gami­ne­ries mais dont il faut se méfier

Sophie Taeuber-Arp publie dans les numé­ros 4 et 5 de sa revue “Plas­tique”, en 1939 sous forme de “cadavre exquis”, “L’homme qui a perdu son sque­lette”. Il réunit textes et dess­sins de Hans Arp, Mar­cel Duchamp, Paul Eluard, Max Ernst, Georges Hugnet, Henri Pas­tou­reau et Gisèle Pras­si­nos. Chaque inter­ve­nant ignore ce que les autres pré­parent si bien, et comme l’écrit l’éditeur de cette réédi­tion, que “le “roman” est privé de colonne ver­té­brale : seul le mer­veilleux sub­siste”.

D’autant que, dans cha­cune des inter­ven­tions, le sque­lette est bel et bien perdu et que cha­cun pour­suit “à sa main” son tra­vail inso­lite où le “qui tu es” part en sucette et ren­voie à un “si je suis”.

Néan­moins, l’imaginaire joue à plein et sous-entend une forme de moque­rie et de déri­sion mais laisse autant pré­sa­ger d’une réa­lité inquié­tante (l’époque n’y est pas pour rien). Par­fois, une forme d’affectivité joue un grand rôle, par­fois un sym­bo­lisme quasi abs­trait le rem­place. Et tout le sys­tème de cor­res­pon­dance est déter­miné par le concept qui induit le pro­jet.

Existe là par­fois un scep­ti­cisme dis­tin­gué, par­fois ce qui pour­rait res­sem­bler à d’ineffables gami­ne­ries mais dont il faut se méfier.

Le corps désossé devient un élé­ment mys­té­rieux. Il réunit l’essence de toutes ces expé­riences nou­velles, loin des visions chères aux plai­san­tins dont l’expérience esthé­tique de la “cor­po­réité” se com­pose d’une pano­plie de res­sem­blances.

Ici, images et textes nous font sor­tir de l’énoncé et nous pro­jettent au-delà de la pen­sée, au-delà de ce qui exis­tait déjà de quelque façon.

jean-paul gavard-perret

Col­lec­tif, L’homme qui a perdu son sque­lette, Illus­tra­tions de Mac Ernst, Fata Mor­gana, Fon­froide le Haut, 2019, 48 p. — 15,00 €.