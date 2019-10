Guénane, Ta fleur de l’Age

Faire vibrer ce qui résiste encore

Il existe chez la trop mécon­nue Gué­nane une écri­ture rare. Dis­crète, impi­toyable et non sans humour elle fait entendre “le concerto décon­cer­tant / de l’océan humain humé / au delà des écrans / de fumée de sang d’encens”. Bref, il s’agit de faire retour à ce que les mots, lorsqu’ils ne sont pas mon­naie de singe, peuvent dépla­cer dans leur musique contre les grands silences.

Dès lors, le “Hal­lali de la lyre” n’est ni aux abois, ni aux abon­nés absents. La poé­sie enjambe la mémoire et la nuit de l’être. Certes, “sans rien deman­der dans le noir” sinon une injonc­tion essen­tielle. Faire vibrer ce qui résiste encore.

D’autant qu’à la fleur de l’âge tout est per­mis. Pas besoin “d’intensifier le mas­cara des vagues” à l’âme, ni d’agiter le mas­ca­ret pour exci­ter les coquillages. Demeurent des désirs de croire au milieu de petits men­songes dont nul ne peut se pas­ser dans le dur désir d’exister. Mais ce n’est pas une rai­son pour renon­cer.

Il faut savoir faire avec ses démons coriaces tout en rêvant de “cou­per les ailes aux pen­dules”. Ou si l’on pré­fère : chan­ger d’heure, pas­ser de celle d’avoir été à celle de per­du­rer avant que les temps d’apocalypse enserrent.

Avec un peu de chance nous par­ti­rons avant. Et avec un peu plus encore, la poé­sie pour­rait chan­ger le monde. Humains, mes sem­blables, frères et sœurs d’un même lit défait, encore un effort. Il suf­fi­rait à cha­cun de lire quelques pages qui consentent à l’existence.

Celles de ce livre de folle sagesse par exemple. C’est une petite merveille.

jean-paul gavard-perret

Gué­nane, Ta fleur de l’Age, Rou­ge­rie, Mor­te­mart, 2019, 62 p. — 12,00 €.