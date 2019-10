Ecri­ture de feu

Dans des textes épars mais join­toyés, Murielle Compère-Demarcy (aka MCDem.) nous ramène à l“l’homme-insecticide” qui — à défaut de faire mieux — “tré­buche sur l’inassouvi” que la poé­sie tente de com­bler ou de répa­rer. Il y eut pour l’humanité de pres­ti­gieux mais aussi de cri­mi­nels anté­cé­dents. Et en hom­mage (entre autres) à Blaise Cen­drars “qui n’aimait pas le genre poète” et sa Reming­ton, l’auteure ne fait pas dans la nos­tal­gie.

En un voyage mul­ti­par­ti­tas, telle une dan­seuse avec “tutu du ciel en feu”, elle fait cris­ser la langue.

La poé­sie n’est plus sous cloche de verre, elle ne se confine pas dans des exer­cices de ver­tus domes­tiques. La langue, pour chan­ter, pra­tique ici les dis­so­nances. Et ce, afin de ten­ter d’arracher l’époque à son esthé­tique funèbre ou mon­daine par une écri­ture acé­rée face à la “nature morte” qu’engage le civi­li­sa­tion.

Il n’est pas jusqu’au gra­phisme à reflé­ter une rébel­lion de l’esprit par man­du­ca­tions bruyantes du logos. La créa­trice décime les colo­nies pié­tistes avec une obs­ti­na­tion farouche.

Il s’agit de secouer dans l’être et sans ména­ge­ment ses vel­léi­tés et ses lâches fai­blesses. Et ce, par­fois, par des “coups” risqués.

Bref, Murielle Compère-Demarcy décale une cer­taine pas­si­vité là où “des chiens rouges se couchent / dans leur som­meil de braise”. La veilleuse aux confins fait encore bonne garde et se lève sur “les bar­ri­cades mys­té­rieuses du rêve”.

A bons enten­deurs d’une telle écri­ture de feu, adres­sons notre salut complice.

jean-paul gavard-perret

Murielle Compère-Demarcy, Dans les landes de Hurle-Lyre, Z4 édi­tions, 39300 Les Nans, 2019, 132 p. — 14,00 €.