Gabriel Katz & Stéphane Créty, La Pierre du chaos – t.01 : “Le sang des ruines”

Quand s’installe le chaos…

Gabriel Katz écrit, en outre, des romans de science-fiction, de fan­tasy pour les jeunes adultes. Il est l’auteur d’une série poli­cière déso­pi­lante publiée au Masque avec Ben­ja­min Varenne pour héros. C’est un comé­dien qui, devant assu­rer des petits bou­lots, se retrouve dans des situa­tions périlleuses. Ce scé­na­rio est sa pre­mière intru­sion dans la bande dessinée.

Dans le royaume de Vol­can, Anroch le chef de guerre remet son titre en jeu. Ishan le noir, une ter­reur, le veut. Anroch reste vain­queur au grand dam d’un spec­ta­teur pour qui : “Tout vaut mieux qu’Anroch, même la lèpre.“

Dans la capi­tale de l’empire de Nemès, des troubles ont éclaté. Un conseiller rejoint l’empereur et lui sug­gère de don­ner au peuple le sen­ti­ment que tous par­ti­cipent, y com­pris la noblesse. Il pro­pose de créer un ser­vice natio­nal pour tous, chaque famille don­nant un fils, en âge de com­battre, pour trois ans. C’est ainsi que Navel, d’une famille de riche com­mer­çant et Araes, un reje­ton de séna­teur, s’embarquent pour la fron­tière nord, la zone la plus pai­sible de l’empire. Si Araes est déçu car il rêve de se battre, Navel est ravi car il est marié et attend un enfant.

Au fort de la Pointe, c’est l’entraînement avec un sous-officier qui veut en faire baver à ces enfants de nan­tis. Ils sont de toutes les patrouilles. Cepen­dant, lors d’une d’elle, le ser­gent les met en garde contre des ruines malé­fiques. Un inci­dent va les pous­ser à péné­trer dans une cité en ruines où Araés touche une immense pierre qui s’illumine, l’envoie au sol bien groggy.

Et des hordes de bar­bares tra­versent l’océan…

Ce pre­mier tome d’une tri­lo­gie met en place les prin­ci­paux élé­ments du récit, le cadre his­to­rique, poli­tique, les décors et les pro­fils psy­cho­lo­giques esquis­sés des per­son­nages prin­ci­paux et secon­daires. On affaire à un début d’intrigue joli­ment tourné avec moult actions et une belle mise en scène. On retrouve, avec les deux héros, les cli­vages entre les nan­tis et ceux qui viennent du peuple, l’antagoniste qui anime les seconds quand ils pos­sèdent quelque pou­voir. P

aral­lè­le­ment, Gabriel Katz brosse une série de pro­ta­go­nistes par­ti­cu­liè­re­ment bar­bares et des res­pon­sables poli­tiques peu… res­pon­sables. Il déve­loppe une his­toire sen­ti­men­tale entre occu­pant et occu­pée et apporte une conclu­sion à ce pre­mier album qui laisse pré­sa­ger des cas­cades de péri­pé­ties. Il reste encore beau­coup à décou­vrir, à sai­sir des liens peu expli­ci­tés et le rôle d’intervenants à l’apparition fugace.

Le scé­na­riste ins­talle assez vite des effets magiques et leurs consé­quences et glisse beau­coup d’humour dans ses dia­logues. Le des­sin de Sté­phane Créty explose pour la réa­li­sa­tion de décors. Il pro­pose des vues magni­fiques d’arènes, de mon­tagnes, de forêts, de ruines. Il donne des bar­bares mons­trueux à sou­hait, une mise en images effi­cace pour les com­bats, n’hésite pas à faire jaillir le sang. Il est sou­cieux de détails per­ti­nents pour, par exemple, les expres­sions de ses per­son­nages.

Ces des­sins sont rehaus­sés par les cou­leurs de Leo­nardo Pacia­rotti qui res­ti­tue avec brio les dif­fé­rentes atmo­sphères du récit.

Le sang des ruines inau­gure une belle tri­lo­gie riche­ment mise en images et à l’intrigue séduisante.

serge per­raud

Gabriel Katz (scé­na­rio), Sté­phane Créty (des­sin) & Leo­nardo Pacia­rotti (cou­leurs), La Pierre du chaos – t.01 : Le sang des ruines, Dra­koo, octobre 2019, 48 p. – 14,50 €.