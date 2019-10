34 anni fa usciva Ritorno al Futuro: i motivi per cui è una saga fondamentale per ogni Millennial (Il y a 34 ans sortait “Retour vers le futur” : les raisons pour lesquelles il s’agit une saga fondamentale pour chaque membre de la génération Y)

La Rep­pu­blica

34 anni fa usciva Ritorno al Futuro: i motivi per cui è una saga fon­da­men­tale per ogni Millennial

BY FRANCESCO COLLINA

18 ottobre 2019

Guar­dare “Ritorno al Futuro” senza inna­mo­rarsi di Jen­ni­fer Par­ker, la fidan­zata di Marty McFly, era fran­ca­mente impos­si­bile. Capelli ricci, sguardo sba­raz­zino e una bel­lezza fuori dal comune.

Chi non si è mai inna­mo­rato della bella Jen­ni­fer quando il film uscì nelle sale ita­liane 34 anni fa ?

“The power of love is a curious thing

Make a one man weep, make ano­ther man sing

Change a heart to a lit­tle white dove

More than a fee­ling, that’s the power of love”

Per i Mil­len­nial, nati all’inizio degli anni Ottanta, le video­cas­sette un po’ rovi­nate con regis­trati i tre capi­toli della saga erano il biglietto per il para­diso quando ci si amma­lava e si rima­neva davanti alla tele­vi­sione a tubo cato­dico a guar­dare i film da blockbuster.

Niente era para­go­na­bile alla sod­dis­fa­zione di imma­gi­narsi a scor­raz­zare con lo ska­te­board per le vie di Hill Val­ley anche se, finito il volo pin­da­rico davanti allo schermo, tor­na­vamo nelle gri­gie città di pro­vin­cia con i nomi delle vie che inneg­gia­vano ai paesi del blocco sovie­tico.

Sì, all’epoca esis­te­vano ancora i comu­nisti, pare strano, ma è così.

“Tou­gher than dia­monds, whips like cream

Stron­ger and har­der than a bad girls dream

Make a bad one good, mmm make a wrong right

Power of love will keep you home at night”

I libici intenti a rubare il plu­to­nio, il nome sulle mutande che rive­lano la nos­tra iden­tità e la mitica De Lorean. Sono pochi i film che hanno avuto lo stesso impatto per i gio­vani adulti quanto la saga di ”Ritorno al futuro”. L’idea che una bel­lis­sima ver­sione di mia mamma rin­gio­va­nita deduca il mio nome dalle mutande che indosso è forse il motivo per cui, insieme a gran parte dei tren­tenni, mi cam­bio la bian­che­ria intima con cos­tanza. Non lo ammet­te­ranno mai, ma è esat­ta­mente così. Certo, oggi non ver­remmo più chia­mati Levis (o Cal­vin come nella ver­sione ori­gi­nale) ma H&M o un nome di un marco cinese contraf­fatto. I tempi sono cam­biati, anche per i brand di mutande e bian­che­ria intima.

“Don’t need money, don’t take fame

Don’t need no cre­dit card to ride this train

It’s strong and it’s sud­den and it’s cruel sometimes

But it might just save your life

That’s the power of love

That’s the power of love”

Ritorno al futuro, come sug­ge­risce il nome, ha un plot così curato e pre­ciso che molte delle cose che acca­dono nel film sono acca­dute, muta­tis mutan­dis, anche nella realtà. Alzi la mano chi non ha avuto un amico che per l’elezione di Donald Trump a Pre­si­dente degli Stati Uniti non ha citato il per­fido Biff Tan­nen capo dei casinò della Hill Val­ley dis­to­pica. Impos­si­bile non farlo se si è visto e rivisto il secondo epi­so­dio. Per non par­lare, appunto, della crisi libica e del plu­to­nio, non ci credo che nes­sun vos­tro amico geek non abbia citato Marty mentre urla dis­pe­rato a Doc per impe­dire che i ter­ro­risti libici lo pren­dono di mira per la rapina del plu­to­nio. Non fin­gete che non sia così. La nos­tra infan­zia è in parte condita da DeLo­rean che volano e pic­coli ska­te­board di plas­tica color rosa pastello.

“First time you feed it might make you sad

Next time you feed it might make you mad

But you’ll be glad baby when you’ve found

That’s the power that makes the world go round” [..]

—

tra­duc­tion :

Il y a 34 ans sor­tait Retour vers le futur : les rai­sons pour les­quelles il s’agit une saga fon­da­men­tale pour chaque membre de la géné­ra­tion Y

par FRANCESCO COLLINA

18 octobre 2019

Regar­der Retour vers le futur sans tom­ber amou­reux de Jen­ni­fer Par­ker, la fian­cée de Marty McFly, était fran­che­ment impos­sible. Che­veux bou­clés, regard inso­lent et beauté hors du com­mun.

Qui n’est jamais tombé amou­reux de la belle Jen­ni­fer quand le film est sorti dans les salles ita­liennes il y a 34 ans ?

“The power of love is a curious thing

Make a one man weep, make ano­ther man sing

Change a heart to a lit­tle white dove

More than a fee­ling, that’s the power of love”

Pour les membres de la géné­ra­tion Y [la géné­ra­tion Y (en anglais, Mil­len­nials) regroupe, en Occi­dent, l’ensemble des per­sonnes nées entre 1980 et 2000, la géné­ra­tion Z débu­tant à l’an 2001, ndt], nés au début des années Quatre-vingt, les cas­settes vidéo un peu rui­nées avec les trois cha­pitres de la saga enre­gis­trés étaient le billet pour le para­dis quand on tom­bait malade et qu’on res­tait devant la télé à tube catho­dique à regar­der des films de block­bus­ter. Rien n’était com­pa­rable à la satis­fac­tion de s’imaginer à faire du ska­te­board dans les rues de Hill Val­ley même si, après la fuite de la réa­lité devant l’écran, nous retour­nions dans les grises villes de pro­vince avec les noms des rues qui célé­braient les pays du bloc sovié­tique. Oui, les com­mu­nistes exis­taient encore à l’époque, c’est étrange, mais c’est vrai.

“Tou­gher than dia­monds, whips like cream

Stron­ger and har­der than a bad girls dream

Make a bad one good, mmm make a wrong right

Power of love will keep you home at night”

Les Libyens sont en train de voler le plu­to­nium, le nom sur les cale­çons qui révèlent notre iden­tité et la mythique DeLo­rean. Rares sont les films qui ont eu le même impact pour les jeunes adultes que la saga de Retour vers le futur. L’idée qu’une belle ver­sion de ma mère rajeu­nis­sante tire mon nom des sous-vêtements que je porte est peut-être la rai­son pour laquelle, avec la plu­part des tren­te­naires, je change mes sous-vêtements avec constance. Ils ne l’admettront jamais, mais c’est exac­te­ment ça. Certes, nous ne serions plus aujourd’hui appe­lés Levis (ou Cal­vin comme dans la ver­sion ori­gi­nale) mais H&M ou du nom d’une marque chi­noise contre­faite. Les temps ont changé, même pour les marques de sous-vêtements et de sous-vêtements.

“Don’t need money, don’t take fame

Don’t need no cre­dit card to ride this train

It’s strong and it’s sud­den and it’s cruel sometimes

But it might just save your life

That’s the power of love

That’s the power of love”

Retour vers le futur, comme son nom le sug­gère, a un scé­na­rio tel­le­ment soi­gné et pré­cis que beau­coup de choses qui se passent dans le film se sont même pro­duites, muta­tis mutan­dis, dans la réa­lité. Levez la main si vous n’avez pas eu un ami qui, lors de l’élection de Donald Trump à la pré­si­dence des États-Unis, n’a pas cité le méchant Biff Tan­nen à la tête du casi­nos de la dys­to­pique Hill Val­ley. Impos­sible de ne pas le faire si vous avez vu et revu le deuxième épi­sode. Sans par­ler, jus­te­ment, de la crise libyenne et du plu­to­nium ; je ne peux pas croire qu’aucun de vos amis geek n’ait cité Marty hur­lant de déses­poir à Doc afin d’empêcher les ter­ro­ristes libyens de le prendre pour cible pour le vol du plu­to­nium. Ne pré­ten­dez pas le contraire. Notre enfance est en par­tie mar­quée par une DeLo­rean volante et de petits ska­te­board en plas­tique cou­leur rose pastel.

“First time you feed it might make you sad

Next time you feed it might make you mad

But you’ll be glad baby when you’ve found

That’s the power that makes the world go round” [..]

fre­de­ric grolleau

