Tigrane Yégavian, Minorités d’Orient. Les oubliés de l’histoire

Du sang et des larmes

Alors qu’une nou­velle guerre ensan­glante le Proche-Orient, on se dépê­chera de lire l’étude que Tigrane Yéga­vian consacre aux mino­ri­tés d’Orient, prin­ci­pa­le­ment chré­tiennes. Ce livre, à la fois d’histoire et d’actualité, offre des ana­lyses ori­gi­nales pour la com­pré­hen­sion des drames vécus par les chré­tiens en terre d’islam.

L’auteur use d’une grande hon­nê­teté et d’une rigueur impla­cable dans ses démons­tra­tions, rap­pe­lant l’horreur des mas­sacres des fidèles du Christ dans toute leur régu­la­rité, leur sta­tut d’infériorité, leurs souf­frances de com­mu­nau­tés dis­per­sées, le géno­cide de 1915 n’étant que le pointe immer­gée d’un ice­berg de persécutions.

Il n’en pointe pas moins les res­pon­sa­bi­li­tés au-delà des de celle des assas­sins. Les grandes puis­sances, avec leur ins­tru­men­ta­li­sa­tion de la défense des chré­tiens, les trans­forment en enne­mis de l’intérieur, en agents de l’étranger, sans par­ler de l’hypocrisie d’une pro­tec­tion à géo­mé­trie variable. Mais ces com­mu­nau­tés elles aussi par­ti­cipent à leur propre mal­heur : naï­veté de croire au mou­ve­ment des Jeunes-Turcs qui, comme leurs ins­pi­ra­teurs fran­çais en Ven­dée, en iront de leur propre géno­cide ; haines inex­piables entre grandes familles aux allures cla­niques au Liban ; recherche d’un pro­tec­teur étran­ger.

Autre cha­pitre essen­tiel : celui sur les Kurdes. Nombre de lec­teurs y décou­vri­ront leurs vio­lences à l’encontre des chré­tiens (leur par­ti­ci­pa­tion au géno­cide armé­nien est ici rap­pe­lée avec force), leur poli­tique de kur­di­sa­tion for­cée des ter­ri­toires occu­pées, les dis­cri­mi­na­tions impo­sées aux Arabes. On est loin du mani­chéisme média­tique actuel.

Où est l’espoir d’une coha­bi­ta­tion har­mo­nieuse ? L’auteur s’inquiète des effets néga­tifs d’une com­mu­nau­ta­ri­sa­tion à outrance et des replis iden­ti­taires à l’œuvre au sein de ces mal­heu­reux chré­tiens, et il voit dans la pro­mo­tion de la démo­cra­tie et de la liberté reli­gieuse, dans le concept de citoyen­neté, renou­velé et ren­forcé, la seule voie d’issue pos­sible.

On aime­rait aussi le croire.

fre­de­ric le moal

Tigrane Yéga­vian, Mino­ri­tés d’Orient. Les oubliés de l’histoire, Les édi­tions du Rocher, octobre 2019, 226 p. — 14, 90 €.