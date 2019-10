Christelle Balouzat-Loubet, Louis X, Philippe V, Charles IV. Les derniers Capétiens

Maudits jusqu’au bout ?

Le fait que les der­niers Capé­tiens demeurent à jamais les « rois mau­dits » ima­gi­nés par Mau­rice Druon ne peut les sous­traire au regard cri­tique et scien­ti­fique de l’historien. Chris­telle Balouzat-Loubet s’est atte­lée à cette tâche pour nous offrir un por­tait très inté­res­sant des trois fils de Phi­lippe IV le Bel, ultimes reje­tons du pres­ti­gieux lignage de Capet.

Mal­gré la carence de sources, l’historienne lève quelque peu le voile sur l’éducation des princes de France à la fin du XIII siècle : appren­tis­sage intel­lec­tuel et guer­rier, art de gou­ver­ner et de faire la guerre, inser­tion dans la vie d’une cour iti­né­rante, de Vin­cennes à la cité, en pas­sant par Fon­tai­ne­bleau et le Louvre, choix des épouses – bien mal­heu­reux en l’occurrence – et négo­cia­tion des contrats de mariage.

Puis vint le temps des règnes sur un pays en crise éco­no­mique et sociale, avec fronde des grands lignages et guerre aux fron­tières du nord contre les Fla­mands, hiver rigou­reux, récoltes insuf­fi­santes et bud­gets défi­ci­taires.

On ne saura jamais si Phi­lippe V aurait pu être un grand sou­ve­rain à l’image de son père. Mais les infor­ma­tions appor­tées par Chris­telle Balouzat-Loubet le laissent clai­re­ment devinées.

Son aîné, Louis X le Hutin, en sort avec une image moins dégra­dée que celle immor­ta­li­sée par les Rois mau­dits mais son règne ne lais­sait guère d’espoirs. Comme celui de Charles IV qui finit comme il com­mença, sans éclat.

Bref, des rois de tran­si­tion, coin­cés entre l’affirmation de la monar­chie capé­tienne et les tur­bu­lences de la guerre de Cent Ans qui faillirent être fatales à la dynas­tie des Valois.

fre­de­ric le moal

Chris­telle Balouzat-Loubet, Louis X, Phi­lippe V, Charles IV. Les der­niers Capé­tiens, Passés/Composés, sep­tembre 2019, 208 p. — 19,00 €.