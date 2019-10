Georges Bataille, Lettre à René Char sur les incompatibilités de l’écrivain

Reven­di­quer l’inutilité de l’art et de la littérature

Lors d’un ques­tion­naire pro­posé par Char dans la revue Empé­docle en 1950, « Y a-t-il des incom­pa­ti­bi­li­tés ? » , celui-ci pré­cise que “cer­taines acti­vi­tés contra­dic­toires, peuvent être réunies par le même indi­vidu sans nuire à la col­lec­ti­vité humaines. C’est pos­sible mais ce n’est pas sûr. La poli­tique, l’économie, le social et quelle morale ? ».

Bataille répond par une longue lettre. Elle met en exergue les ques­tions : pour qui écrit-on ? Au nom de quelle idéo­lo­gie ? Sa réponse est aussi claire que lucide.

Elle parut à l’origine dans la revue “Bot­te­ghe Oscure”. Et Bataille argu­mente en met­tant déli­bé­ré­ment l’accent sur le contexte pré­cis et urgent de la situa­tion équi­voque de l’époque : « On ne sai­sit pas encore clai­re­ment que, dans les temps pré­sents, c’est — bien qu’en appa­rence il ait fait long feu -, le débat sur la lit­té­ra­ture et l’engagement qui est déci­sif ».

Et il n’hésite pas à reven­di­quer l’inutilité de l’art et de la lit­té­ra­ture au moment où la ques­tion de l’engagement était consi­déré comme essentielle.

Il dénonce l’asservissement de la poé­sie à des causes poli­tiques, en rap­pe­lant que l’art “hérite aujourd’hui, sous nos yeux, le rôle et le carac­tère déli­rants des reli­gions». Peu à peu, dans cette longue mis­sive Bataille se rap­proche impli­ci­te­ment de Char. Chez l’un comme chez l’autre, il est plus que sou­hai­table que la connais­sance doive fina­le­ment se résoudre dans la sim­pli­cité de l’émotion.

Son savoir — ou non-savoir — et son “inno­cence” doivent faire abs­trac­tion de l’idéologie.

jean-paul gavard-perret

Georges Bataille, Lettre à René Char sur les incom­pa­ti­bi­li­tés de l’écrivain, Des­sins de Pierre Ale­chinsky, Edi­tions Fata Mor­gana, Font­froide le Haut, réédi­tion 2019, 48 p.