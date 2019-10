P.J. Vernon, Une certaine Annie

Chaque indi­vidu n’est-il pas por­teur de secrets ?

Gray God­frey angoisse dans la voi­ture à la pers­pec­tive de pas­ser Noël chez sa mère, Joanna King. C’est Paul, son mari, qui a insisté. Il retrouve chez sa belle-mère la mère qui lui fait défaut. Il espère aussi qu’elle jouera de son influence pour aider ses ambi­tions poli­tiques. En arri­vant à Eli­za­beth, Gray se crispe encore plus en voyant le por­trait de son cou­sin sur une vieille affiche. Gray est alcoo­lique. Elle sait qu’elle ne pourra pas boire autant qu’elle vou­drait et la mai­son fami­liale ravive de mau­vais sou­ve­nirs. Pour­tant, elle est heu­reuse de retrou­ver Char­lotte, sa sœur divor­cée et ses jumeaux.

Nina Pal­mer, ins­pec­trice de police à Eli­za­beth, prend soin de sa tante Tilda mou­rante.. Ouvrant le cour­rier, elle trouve un chèque de 1 000 dol­lars signé par Joanna King, por­tant la men­tion : Indem­nité. Tilda a tra­vaillé plu­sieurs décen­nies, trai­tée comme une esclave, jusqu’au jour où ayant caché un dic­ta­phone dans sa poche, elle apporte le plateau-repas à Sea­mus King, député, can­di­dat à la pré­si­dence.

Annie sait que Paul est revenu à Eli­za­beth pour la tuer. Contre son gré, Gray est entraî­née à la messe de Noël. C’est en sor­tant qu’une ancienne cama­rade d’école invite les deux sœurs à retrou­ver des anciens au pub. Gray accepte car elle va pou­voir boire et elle ne s’en prive pas. En dan­sant avec son ex-petit ami, elle se laisse embras­ser alors que Paul sur­git. Gray se réveille dans son lit le len­de­main. Elle pense que Paul l’a rame­née puis cou­chée car elle ne se sou­vient de rien. Paul est absent. C’est la police qui repère sa voi­ture de loca­tion aban­don­née.

Annie envoie un mes­sage à Gray. Nina est char­gée de l’enquête car Paul reste introuvable…

La nar­ra­tion passe par les récits de Gray et de Nina sauf quelques rares et brèves inter­ven­tions d’Annie. Le roman­cier place son intrigue dans un milieu aisé, une famille influente dans cette Caro­line du sud où règnent les marais et un fort relent d’esclavagisme. Gray, l’héroïne, est alcoo­lique. P.J. Ver­non décrit de belle manière son addic­tion, ce besoin irré­pres­sible de boire pour se sen­tir mieux, pour effa­cer les doutes, mini­mi­ser, gom­mer les ennuis. Il raconte l’état d’esprit, la déshy­dra­ta­tion, les ruses uti­li­sées pour boire, l’alcool blanc dans des bou­teilles d’eau miné­rale, les excuses pour s’absenter et retrou­ver les bou­teilles cachées, les verres ava­lés à la va-vite, les ersatz quand il n’y a rien d’autre de dis­po­nible.

Nina Pal­mer est l’autre per­son­nage impor­tant, celle qui, par sa tante, a des contacts avec la famille King, presque des liens de dépen­dance entre cette famille influente et elle, noire, ins­pec­trice de police. Elle hésite à entrer en contact avec eux, une crainte de petite fille par rap­port à cette aura de noto­riété. Elle réus­sira à vaincre cette rete­nue pour mener son enquête et mettre au jour les lourds secrets de cette famille pour qui la res­pec­ta­bi­lité jus­ti­fie presque tout.

Et, peu à peu, le passé se dévoile, comme ces trau­ma­tismes cau­sés par des évé­ne­ments qu’il a fallu cacher pour ne pas enta­cher la répu­ta­tion du grand homme. Pour l’auteur, per­sonne n’est inno­cent, tous les acteurs du drame portent des secrets, que ce soit Paul, Tilda, Joanna, Char­lotte et même Gray.

Avec une gale­rie de per­son­nages bien cam­pés, une intrigue jouant sur des res­sorts psy­cho­lo­giques et patho­lo­giques, Une cer­taine Annie se laisse décou­vrir avec plaisir.

serge per­raud

P.J. Ver­non, Une cer­taine Annie (When You Find Me), tra­duit de l’anglais (États-Unis) par Ombe­line Mar­chon, Édi­tions de La Mar­ti­nière, sep­tembre 2019, 400 p. – 22,00 €.