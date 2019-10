Emmanuel Merle & Marc Pessin, Ce qui parle

L’orage tou­jours remonte le temps

Pour illus­trer la “fenêtre sablée d’une pluie / qui monte à l’assaut de mon visage”, Marc Pes­sin, plu­tôt que de gra­ver des car­reaux trop fac­tices, crée un désert blanc. C’est une manière de sug­gé­rer un passé et d’évoquer le lieux où la pluie vola­tile brise ses becs. Sur la vitre, elle mul­ti­plie les yeux ou plu­tôt le regard du poète par dif­frac­tions mul­ti­pli­ca­trices de ce qui com­mu­né­ment s’appelle des gouttes.

Une trans­sub­stan­tia­tion a lieu. Le vol de la pluie en son arrêt sur écran trans­pa­rent crée des fré­mis­se­ments à l’intérieur des jours et des êtres. Sur les deux, il laisse ses empreintes. Jadis le déluge fai­sait pous­ser des “laves brunes” ou “une écume cou­pable”. Mais, sous la tem­pête, la nuit sur­saute comme un bal­lon de baudruche.

Grâce au mini­ma­lisme du gra­veur, le poète avance “dans le champ noir” que la foudre déterre et secoue. Et par effet de “repons” — à l’image des cla­quettes des gouttes sur le sup­port — les deux créa­teurs inventent leur carte du monde d’avant les hommes. Preuve qu’à l’époque c’était peut-être mieux. D’autant que désor­mais “le monde déchire ses habits”. Le monde ou ceux qui le détruisent.

Reste un seul para­doxal espoir : que “L’orage tou­jours remonte le temps” — en hiver, en été qu’importe. Et la sourde par­lure du poète et de gra­veur devient le seul moyen de rete­nir le temps au moment où ses aiguilles tombent avec celles des sapins de Charteuse.

L’évo­ca­tion est aussi apo­ré­tique qu’intense.

jean-paul gavard-perret

Emma­nuel Merle & Marc Pes­sin, Ce qui parle, Edi­tion Le Verbe et L’Empreinte, Saint Laurent du Pont, (Isère), 2019.