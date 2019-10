Claude Quétel, Les Opérations les plus extraordinaires de la Seconde Guerre mondiale

Hommage à la “petite” Histoire !

Si l’on connaît les grandes opé­ra­tions, cou­ron­nées ou non de suc­cès, qui ont jalonné la Seconde Guerre mon­diale, il y a eu place pour des actions à l’échelle de petits groupes ou presque indi­vi­duelle pour les­quelles l’initiative, l’audace, l’inventivité et l’imagination étaient de mise. L’auteur a retenu 32 de ces opé­ra­tions répar­ties en neuf caté­go­ries, toutes plus spec­ta­cu­laires les unes que les autres, voire incroyables.

Mais nombre de ces actions, mis­sions au sens large, ne trouvent pas leur place dans ce dos­sier par manque de docu­men­ta­tion suf­fi­sante pour les racon­ter. C’est le cas de ce bom­bar­de­ment de Ber­lin par un Fran­çais le …8 juin 1940, des exploits extra­or­di­naires accom­plis par les Résis­tants… Les opé­ra­tions racon­tées relèvent de nom­breux pays, pas seule­ment ceux des vain­queurs. Ainsi, l’ouvrage s’ouvre sur des biplans à l’assaut de la flotte ita­lienne, sur les tor­pilles humaines de la Decima Flot­ti­glia MAS com­man­dée par le prince Vale­rio Bor­ghese.

C’est après la bataille de Gua­dal­ca­nal qui opposa pen­dant de longs mois les forces des USA et du Japon que les ser­vices secrets déchiffrent un mes­sage don­nant toute la feuille de route de l’amiral Iso­roku Yama­moto venant remon­ter le moral de ses troupes dans le Paci­fique. L’idée de l’éliminer germe.

Hitler, après avoir déclaré la guerre aux USA veut por­ter la ter­reur sur le ter­ri­toire en bom­bar­dant des villes amé­ri­caines. L’opération se révèle qua­si­ment impos­sible compte tenu des capa­ci­tés des maté­riels et des dis­tances. Il fait consti­tuer, alors, un com­mando de sabo­teurs, huit hommes dont les seules com­pé­tences mili­taires sont de par­ler la langue et d’être capables de se fondre dans la popu­la­tion. Mais loin de l’Allemagne et de ses équipes d’endoctrinement, l’un d’eux n’a pas envie de se sacri­fier pour le Reich. Il prend contact avec le FBI qui ne le croit pas. Il fau­dra qu’il insiste plu­sieurs jours pour les réveiller. Deux agents et une dac­tylo sont envoyés à son hôtel. Il fera une décla­ra­tion de 254 pages à simple inter­ligne, dévoi­lant tout. J. Edgar Hoo­ver, le grand patron du FBI, uti­li­sera cette confes­sion pour se pous­ser en avant et pré­sen­ter ses agents comme des as du contre-espionnage.

Chur­chill adore les raids et les actions de com­mando comme les armes et maté­riels nou­veaux. Au début de l’année 1942, arrive sur son bureau un pro­jet qui consiste à empoi­son­ner les pâtures alle­mandes avec le bacil­lus anthra­cis, l’agent de la mala­die du char­bon, mala­die qui touche les ani­maux et qui est trans­mis­sible à l’homme. Celle-ci peut, en déci­mant les trou­peaux, entraî­ner une famine et cau­ser d’importants dégâts dans les troupes et la popu­la­tion. L’utilisation de la fausse-monnaie est uti­li­sée par l’Allemagne contre l’Angleterre afin de désta­bi­li­ser l’économie.

Claude Qué­tel détaille ainsi des opé­ra­tions plus ou moins réus­sies illus­trant la pro­di­gieuse capa­cité de l’homme à détruire ou à ver­ser dans l’opportunisme.

Au fil des récits, ce qui frappe ce sont les aléas aux­quels ont fait face les acteurs, les approxi­ma­tions, les retards, dûs aux ava­ries des maté­riels, à la météo, l’être humain res­tant l’élément le plus fiable. L’auteur montre que des indi­vi­dus émergent ainsi de cir­cons­tances excep­tion­nelles, pro­pose une brève bio­gra­phie des prin­ci­paux pro­ta­go­nistes, décrit la pré­pa­ra­tion mais expli­cite com­bien que le hasard, la chance sont aussi de grands fac­teurs de réus­site ou d’échecs.

Un ouvrage par­ti­cu­liè­re­ment inté­res­sant pour décou­vrir cette “petite” His­toire, celle qui n’est pas mise à l’honneur, mais qui contri­bué à être déci­sive sur cer­tains événements.

serge per­raud

Claude Qué­tel, Les Opé­ra­tions les plus extra­or­di­naires de la Seconde Guerre mon­diale, Édi­tions Per­rin, août 2019, 400 p. – 22,00 €.