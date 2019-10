L’animal imaginaire (Valère Novarina)

Flot d’élucubrations lancinantes

Cela com­mence par de légers dépla­ce­ments sur le pla­teau géo­mé­trique, par l’expression d’une envie d’écrire. L’écriture à voca­tion pha­tique semble se sai­sir de la pen­sée nais­sante pour la véhi­cu­ler. C’est une explo­ra­tion lan­ga­gière repré­sen­ta­tive des tra­vers de notre époque.

Cela res­semble à une revue de sectes, toutes aussi far­cesques les unes que les autres. Le décor est consti­tué de tableaux à l’aspect monu­men­tal, abs­traits car non figu­ra­tifs et non ins­crits dans le propos.

Le tra­vail sur le lan­gage, qu’il pro­cède de l’invention ver­bale ou des cocas­se­ries lexi­cales ou syn­taxiques, per­met d’élaborer un joyeux déca­lage avec la réa­lité. On n’explore pas seule­ment les poten­tia­li­tés du dire, mais on apporte un éclai­rage ori­gi­nal à notre situa­tion exis­ten­tielle : une gale­rie hété­ro­gène de types psy­cho­lo­giques confron­tés à la nature, au temps, à la mort.

Certes, on assiste à une jouis­sance jubi­la­toire du dire, qui se délecte des sou­bre­sauts sto­chas­tiques des poten­tia­li­tés du verbe. Mais c’est une pro­fu­sion de décla­ma­tions indé­fi­nies. A la longue, le pro­pos finit par appa­raître comme un ver­biage pro­lixe, pré­ten­tieux et sopo­ri­fique. Car le pro­cédé est répé­ti­tif, consti­tuant un spec­tacle mono­li­thique, pro­cé­dant d’incantations de plus en plus vaines.

Une satyre des pra­tiques ver­beuses d’une époque volon­tiers péro­rante de déjec­tions pro­fé­ra­toires. De bons moments d’acrobatie ver­bale, tou­te­fois empor­tés par un flot d’élucubrations lan­ci­nantes. Un spec­tacle trop long, qui s’épuise dans les méandres sur­abon­dants de sa pro­li­fé­ra­tion réti­cu­laire fina­le­ment assourdissante.

chris­tophe giolito

L’animal ima­gi­naire

texte, mise en scène et pein­tures Valère Novarina

avec Edouard Bap­tiste, Julie Kpéré, Manuel Le Lièvre, Domi­nique Parent, Agnès Sour­dillon, Nico­las Struve, René Tur­quois, Bed­fod Valès, Valé­rie Vin­cib Chris­tian Pac­coud - accor­déon - Mathias Lévy - vio­lon

Col­la­bo­ra­tion artis­tique Céline Schaef­fer ; musique Chris­tian Pac­coud ; scé­no­gra­phie Jean-Baptiste Née ; lumières Joël Hour­beigt ; cos­tumes Char­lotte Vil­ler­met ; dra­ma­tur­gie Rosé­liane Gold­stein et Adé­laïde Pra­lon ; col­la­bo­ra­tion musi­cale Armelle Dumou­lin ; assis­tantes de l’auteur Sido­nie Han ; réa­li­sa­tion cos­tumes Syl­vie Bar­ras, Camille Bran­geon, Joce­lyne Jali­con ; réa­li­sa­tion marion­nette Char­lotte Vil­ler­met et Jean-Paul Dewyn­ter ; répé­ti­tricePau­line Cler­midy ; régie géné­rale Richard Pierre ; régie lumière Paul Beau­reilles ; régie pla­teau Elie Hour­beigt.

Production/diffusion Séve­rine Péan et Emi­lia Petra­kis / PLATÔ ; admi­nis­tra­tion Carine Hily/ PLATÔ ; pro­duc­tion délé­guée L’Union des contraires ; copro­duc­tion La Col­line – théâtre natio­nal, Scène natio­nale du Sud-Aquitaine.

Avec le sou­tien de la SPEDIDAM, de L’Organisation Inter­na­tio­nale de la Fran­co­pho­nie et de la Fon­da­tion Connais­sance et Liberté (FOKAL) et en col­la­bo­ra­tion avec la com­pa­gnie Nous Théâtre.

Le texte est paru chez P.O.L. en sep­tembre 2019.

La com­pa­gnie L’Union des contraires est conven­tion­née par la minis­tère de la Culture — DRAC Île-de-France.

En tour­née : 19 > 20 novembre 2019 Scène Natio­nale du Sud-Aquitain – Bayonne ; 29 > 30 novembre 2019 Théâtre Joliette – Mar­seille ; 3 décembre 2019 Théâtre Forum Mey­rin – Mey­rin ; 12 > 21 décembre 2019 Théâtre Natio­nal Popu­laire – Vil­leur­banne ; 9 > 10 jan­vier 2020 La Cou­pole – Saint-Louis ; 14 > 15 jan­vier 2020 Théâtre Molière Sète – Scène natio­nale archi­pel de Thau – Sète ; 18 avril 2020 MITEM – Budapest.