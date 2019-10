André Breton, Nadja (coffret, fac-similé du manuscrit & étude illustrée)

Nadja : la ques­tion du regard

Sans Nadja, l’histoire de la lit­té­ra­ture n’aurait pas été la même. Bre­ton, quit­tant un temps sa tête poli­tique et non dénuée de sec­ta­risme, se dégage de tout souci de res­pec­ta­bi­lité et de pres­tige. Il ne se veut plus pro­prié­taire des clés du sur­réa­lisme et de ce dont il a hérité mais aussi de ce qui sou­dain jaillit des pro­fon­deurs et ce que le manus­crit laisse voir au plus près.

Bre­ton s’y fait magi­cien d’Oz, appli­qué mais ailé. Le hasard, le rêve, la ren­contre appa­raissent loin des manières émises et des repro­duc­tions du logos. Tout ici est pointu et animé. Les codes figu­ra­tifs et lexi­caux deviennent des ins­tru­ments qui illi­mitent l’image et le texte là où tout semble pas­ser néan­moins pour naturel.

Dans cette édi­tion sous cloche où chaque page appa­raît comme un très beau plan-séquence, l’objet livre et son contenu captent la lumière chan­geante au gré de la course des nuages des époques depuis le fond du champ de cette aven­ture qui, dans son rec­tangle, déploie un espace livresque. Il repousse les limites de la repré­sen­ta­tion réa­liste et les spé­cu­la­tions du même tabac.

Le fac-similé dans sa qua­lité et le texte de Jac­que­line Chénieux-Cendron et Oil­vier Wag­ner qui l’accompagne n’est en rien une copie infé­rieure à l’original. L’objet livre lui-même pose la pro­blé­ma­tique de l’édition et ce qu’elle peut deve­nir au moment de l’avènement du numé­rique. Celui-ci ne rem­pla­cera jamais un tel tra­vail. Ce der­nier pré­cise le sens de ce qu’on voit. Bref, du regard sur une œuvre et son état premier.

jean-paul gavard-perret

André Bre­ton, Nadja, cof­fret, Fac-similé du manus­crit et étude illus­trée de Jac­que­line Chénieux-Gendron & Oli­vier Wag­ner, Gal­li­mard & BNF, 2019, 80 p. — 180,00 €.