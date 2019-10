Olivier Bossard, Largo Winch – introduction à la finance

Une vul­ga­ri­sa­tion de qualité

La finance a pra­ti­que­ment été ins­ti­tuée avec l’organisation des pre­mières com­mu­nau­tés, des socié­tés humaines un peu struc­tu­rées. Les pre­mières pièces d’or, selon Héro­dote, seraient attri­buées aux Lydiens, un empire fondé au VIe siècle avant J.-C. Christ. Mais elle été ins­ti­tu­tion­na­li­sée en Ita­lie, avec les Cam­bistes au XIe et XIIe siècle. Les pre­mières banques, terme qui vient de Banco qui signi­fie comp­toir ou banc, ont vu le jour au XIIIe siècle. La pre­mière bourse a été créée au Japon en 1697 pour gérer le com­merce du riz, cette céréale qui depuis des siècles ser­vait de mon­naie d’échange.

Après un bref his­to­rique, l’auteur évoque des évé­ne­ments plus proches de notre époque comme les sub­primes, la plus grande bulle finan­cière, l’affaire Madoff, la plus grande fraude, un krach éclair en mai 2010 et l’apparition des crypto-monnaies, une dis­rup­tion du sys­tème finan­cier actuel.

À par­tir de ces têtes de cha­pitres, Oli­vier Bos­sard entre dans le détail, expli­cite les domaines ban­caires, les pro­duits pro­po­sés, les termes par­fois obs­curs employés par les spé­cia­listes. Avec péda­go­gie, n’enseigne-t-il pas à Pékin, Tokyo ?, il donne des indi­ca­tions, des exemples, défi­nit les pro­cé­dures, les avan­tages et les incon­vé­nients que l’on trou­ver à telle opé­ra­tion ou pro­duits finan­ciers.

Ce livre ? Cet Album ? est abon­dam­ment illus­tré par des vignettes de Phi­lippe Francq prises dans les 21 tomes de la série Largo Winch, ce PDG mil­liar­daire et aven­tu­rier. Il salue le pro­fes­sion­na­lisme des scé­na­ristes, Jean Van Hamme, le créa­teur du héros, Éric Gia­co­metti, pour le trai­te­ment des opé­ra­tions finan­cières aux­quelles est mêlé le héros. N’a-t-il pas pro­jeté, devant ses élèves, la page 42 du Prix de l’argent pour illus­trer un cours sur les stock-options ! (NB : La série Largo Winch est scé­na­ri­sée par Jean Van Hamme, puis par Éric Gia­co­metti et des­si­née par Phi­lippe Francq. Le tome 22, Les voiles écar­lates, est annoncé pour le 15 novembre 2019.)

Avec 42 entrées répar­ties en six cha­pitres, l’auteur balaie la finance depuis ses fon­de­ments jusqu’aux trai­te­ments les plus modernes. Un index com­plète le volume pour ceux qui vou­draient aller direc­te­ment à un sujet pré­cis ou le retrou­ver faci­le­ment.

Attrac­tive, d’un abord aisé, cette Intro­duc­tion à la finance apporte l’essentiel de ce qu’il est bon de savoir du fonc­tion­ne­ment des sys­tèmes moné­taires, ban­caires, bour­siers… Une lec­ture salutaire !

serge per­raud

Oli­vier Bos­sard, Largo Winch – intro­duc­tion à la finance, Dupuis, sep­tembre 2019, 104 p. – 25,00 €.