Trois modèles sous influence

L’impie Cauda opte ici pour une Tri­nité. Est-elle sainte pour autant ? La réponse est ambi­guë. Car quoique peu por­tée — a priori — sur la spi­ri­tua­lité, dans le jeu (dan­ge­reux) que l’auteur lui fait jouer, elle devient une Sainte (Blan­dine) offerte à un tel lion. Et il n’est pas le seul. Une horde l’accompagne jusqu’à son che­va­let — ou ce qui en tient lieu.

Et voici Cauda en digne suc­ces­seur de Dürer, de Sou­tine, de Bacon (ver­sion hétéro) et d’une lignée de tueurs digne d’un pulp-fiction. L’ogre inta­ris­sable et infa­ti­gable créa­teur s’en donne à mâchoire joie.

Parmi les trois femmes qui posent pour lui, Rose a sa pré­fé­rence. Elle n’est proche de per­sonne mais n’est pas seule­ment à et pour lui. Il y a du monde au por­tillon (et ailleurs). L’intarissable doit jouer des coudes pour trou­ver sa place. Car, afin de la mal­trai­ter, le malo­tru devient l’âne qui frotte les autres ânes.

C’est la seule solu­tion pour bâter la bâtarde de bouillantes culbutes. Mais le tout sans jamais lâcher le pin­ceau. Ce qui — et quoique le dres­sant bien haut — revient à s’apitoyer (égoïs­te­ment ?) sur celle qui subit les assauts d’autres for­ni­ca­teurs féroces.

Dès lors, et si l’amour tue en quelque sorte, Cauda le res­sus­cite afin que la “suce-dite” per­mette à l’auteur et peintre d’afficher la cou­leur.

La rai­son n’a plus qu’à se remi­ser sous son propre “maillot endormi” par le joug du gon­flé gon­fleur et bou­cher à ses heures.

jean-paul gavard-perret

Jacques Cauda, Sale trine, Edi­tions Fur­tives, Besan­çon, 2019.