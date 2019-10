Fred Duval & Emem, Renaissance — t.01 : “Interzone”

Une aide désintéressée ?

Swänn et Sätie sur la pla­nète Näkan, s’apprêtent à une exis­tence équi­li­brée dans un envi­ron­ne­ment pai­sible quand ils sont mobi­li­sés pour l’opération Renais­sance. Celle-ci consiste à inter­ve­nir sur la pla­nète Terre où l’humanité est en grand péril. Ces extra­ter­restres “huma­ni­taires” font par­tie d’une armée qui se déploie sur la pla­nète. Swänn est affecté à la pro­tec­tion des gise­ments dans une zone connue sous le nom de Texas où il ren­contre Liz Hamil­ton, l’ingénieure en chef d’un site pétro­li­fère, actuel­le­ment en feu. Le vais­seau de Sätie se posi­tionne sur Paris. Elle est méde­cin. C’est dans ce cadre qu’elle ren­contre Hélène, une dame qui semble immu­ni­sée contre cette fièvre qui décime les popu­la­tions.

Bien qu’affichant des inten­tions paci­fiques, les natifs de Näkan subissent l’hostilité des humains, jusqu’à l’agression. Bien que sur Terre depuis deux jours, Swänn doit faire face à beau­coup d’imprévus. Il a des dif­fi­cul­tés avec Liz qui, toute à la recherche de sa famille, lui ment et dis­pa­raît.

Sätie suit Hélène dans le Haut-Vexin, là où elle a passé son enfance et où elle espère rat­tra­per sa famille. Sur place, ils trouvent une popu­la­tion malade, une épi­dé­mie appor­tée par un jeune gar­çon venant de la cité Soleil, à Ver­non. Mais, si Swänn et Sätie sont fon­ciè­re­ment là pour sau­ver l’humanité, en est-il de même de leurs gou­ver­nants ? Et qu’elle est l’organisation der­rière ces ten­ta­tives d’attentats contre les extraterrestres ?

Si le pre­mier tome s’attachait à la pré­sen­ta­tion du contexte, de la pla­nète Näkan, de la situa­tion ter­restre et des pre­mières ren­contres, le second entre dans le vif du sujet. Les mul­tiples réac­tions humaines à la pré­sence de ces extra­ter­restres sont diverses et variées, le plus sou­vent hos­tiles. Et les attaques fusent venant de sources mys­té­rieuses. Si le couple Hélène et Sätie fonc­tionne bien, Liz et Swänn ont des rap­ports plus dif­fi­ciles. Cepen­dant, pour les uns comme pour les autres, les dan­gers se mul­ti­plient.

En pla­çant la nar­ra­tion du côté des extra­ter­restres Fred Duval innove dou­ble­ment. Peu de récits s’appuient sur des civi­li­sa­tions exté­rieures et la vision qu’elles ont de l’humanité est désta­bi­li­sante. Il déve­loppe ainsi des aspects sociaux et poli­tiques inté­res­sants. Cepen­dant, nombre de ces aspects sont voi­sins ou se rap­prochent de ceux que l’on peut connaître. Ainsi, des simi­li­tudes se font jour avec les colo­ni­sa­tions de l’Afrique, de l’Amérique du Sud… Si, à l’époque, cer­tains humains venaient avec la volonté d’aider, de soi­gner les popu­la­tions locales, ils étaient en mino­rité par rap­port aux vau­tours dont le seul but était le pillage des res­sources, des richesses. Mais, n’est-ce pas une situa­tion simi­laire que Fred Duval expose en inver­sant les rôles ?

Le choix de la date et la vision catas­tro­phique que pro­pose le scé­na­riste font froid dans le dos. 2084 est si proche, un peu plus de deux générations !

Le des­sin d’Emem fait sen­sa­tion avec la pré­sen­ta­tion d’une faune et d’une flore extra­va­gantes. Certes, les extra­ter­restres ont une mor­pho­lo­gie assez voi­sine de celle des humains, mais la dif­fé­rence est notable quant aux maté­riels et outils dont ils dis­posent et dont le des­si­na­teur fait une belle pré­sen­ta­tion. Mais, comme per­sonne, aujourd’hui, n’est capable de don­ner une image d’un extra­ter­restre, autant pour une lec­ture agréable, se rap­pro­cher de ce qui est connu.

Avec ce tome 2, la tri­lo­gie prend toute sa puis­sance. La nar­ra­tion est super­be­ment menée avec des points de vue fort dif­fé­rents, avec un gra­phisme à la hau­teur de l’ambition du pro­jet.

À décou­vrir sans retard !

serge per­raud

Fred Duval (scé­na­rio), Emem (des­sin et cou­leur) & Fred Blan­chard (design), Renais­sance : t.01 – Inter­zone, Dar­gaud, sep­tembre 2019, 56 p. – 14,00 €.