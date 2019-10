Charlie Chaplin dans l’œil des avant-gardes (exposition– Musée d’arts de Nantes)

Un sujet inédit pour une expo­si­tion ambi­tieuse

L’une des pre­mières stars inter­na­tio­nales du cinéma, Char­lot, vaga­bond aussi drôle qu’émouvant, devient, dès son appa­ri­tion en 1914, la coque­luche du monde occi­den­tal, s’emparant des salles obs­cures et s’affichant dans les jour­naux et les publi­ci­tés. Mais le per­son­nage créé par Char­lie Cha­plin n’est pas qu’un phé­no­mène média­tique et popu­laire. Le cinéaste eut aussi une influence directe sur les artistes de son temps, dont il par­tage bon nombre de réflexions et pré­oc­cu­pa­tions.

L’exposition pro­pose ainsi une lec­ture inédite des œuvres d’avant-garde au tra­vers du cinéma de Char­lie Cha­plin. De Fer­nand Léger à Marc Cha­gall, d’Alexander Cal­der à René Magritte, près de 200 œuvres pro­ve­nant de col­lec­tions du monde entier se déploient au regard du cinéma cha­pli­nien et redes­sinent les échanges affir­més, les simples échos ou dia­logues incons­cients entre les artistes qui prirent ensemble le virage de la moder­nité, à l’heure de la nais­sance du cinéma comme sep­tième art.

L’exposition se déploie en plu­sieurs cha­pitres thé­ma­tiques qui per­mettent au visi­teur de com­prendre de nom­breux enjeux de la moder­nité. L’Homme machine nous explique la beauté déshu­ma­ni­sante des machines, et la tra­duc­tion qu’en ont faite des artistes comme Fer­nand Léger ou Fran­tišek Kupka. La Poé­tique du monde évoque la poé­sie qui se cache au cœur de la vie moderne, telle que l’ont com­prise André Bre­ton, René Magritte ou Man Ray, Le Spec­tacle mis en abyme montre à quel point les artistes, comme Alexan­der Cal­der et Marc Cha­gall se sont iden­ti­fiés aux sal­tim­banques et aux hommes du cirque. Enfin L’Absurdité de l’histoire rend compte du tra­gique de cer­tains contextes sociaux et his­to­riques de la pre­mière moi­tié du 20e siècle et le rôle de révé­la­teurs que peuvent y jouer les artistes, comme Vic­tor Brau­ner, Claude Cahun ou Erwin Blumenfeld.

Char­lot comme média­teur et les publics au cœur de l’exposition

Figure inter­na­tio­na­le­ment (re)connue et extrê­me­ment popu­laire, le per­son­nage de Char­lot et son créa­teur Cha­plin servent de guides aux visi­teurs pour (re)découvrir les artistes d’avant-garde, du construc­ti­visme russe à Dada, en pas­sant par le sur­réa­lisme… Les films de Char­lie Cha­plin offrent aux visi­teurs un uni­vers de réfé­rence qui per­met de décryp­ter plus faci­le­ment ces dif­fé­rents mou­ve­ments artis­tiques.

L’exposition se dis­tri­bue en quatre par­ties, intro­duites cha­cune par des extraits de films de Cha­plin. Au cœur du Patio, un volume cen­tral, L’usine à rêves, est dédié aux petits et aux grands. Conçu comme un lieu d’expérimentations, des mani­pu­la­tions, ate­liers et spec­tacles y sont pro­po­sés soit libre­ment au cours de la visite, soit dans le cadre des évé­ne­ments accom­pa­gnant l’exposition.

Une expo­si­tion inter­na­tio­nale

Europe, États-Unis, Rus­sie… L’origine des artistes et la pro­ve­nance des prêts offrent une explo­ra­tion inter­na­tio­nale de l’art moderne. Une ver­sion de l’exposition, inti­tu­lée Char­lie Cha­plin : quand l’art ren­contre le cinéma, voya­gera ensuite jusqu’au Louvre Abu Dhabi, qui accueillera pour la pre­mière fois une expo­si­tion conçue par un grand musée de région du 15 avril au 11 juillet 2020.

Une année anni­ver­saire

L’exposition s’associe à la célé­bra­tion du 130e anni­ver­saire de Char­lie Cha­plin. À l’automne 2019 deux autres expo­si­tions offrent une relec­ture du tra­vail de Cha­plin et du dia­logue entre les arts : Char­lie Cha­plin, l’homme orchestre pro­posé par la Phil­har­mo­nie de Paris du 10/10/19 au 26/01/20 et Arts et Cinéma : les liai­sons heu­reuses du 18/10/19 au 10/02/20 au Musée des Beaux-arts de Rouen.

Char­lie Cha­plin dans l’œil des avant-gardes est orga­ni­sée avec le sou­tien Roy Export et en par­te­na­riat avec Chaplin’s World by Grévin

Musée d’arts de Nantes, 10 rue Georges-Clemenceau, 44 000 Nantes, du 18 octobre 2019 au 03 février 2020.

Cata­logue de l’exposition: Char­lie Cha­plin dans l’œil des avant-gardes Auteurs : Daniel Banda, Henri Béhar, Fran­cis Bor­dat, Oli­via Crough, Zoé Isle de Beau­chaine, Mor­gane Jour­dren, Claire Lebossé, José Moure, Char­lotte Ser­vel, édi­tions Snoeck, 250 p. - 28,00 €.