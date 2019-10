La solitudine di Greta Garbo (La solitude de Greta Garbo)

Corriere della Serra / Esteri

LA STORIA

La soli­tu­dine di Greta Garbo

«Non vedo nes­suno, non vado da nes­suna parte». All’asta 65 let­tere che nar­rano il secondo tempo della vita della diva

di Mau­ri­zio Porro

5 ottobre 2019

Le sto­rie dei miti del cinema non hanno mai fine e lo dimos­tra il fatto che a 29 anni dalla sua scom­parsa a New York il 15 aprile 1990 e a 114 dalla sua umile nas­cita a Stoc­colma, il 18 set­tembre 1905, si conti­nua a par­lare di Greta Garbo, nella top list dei miti come Valen­tino, la Mon­roe e la Hepburn.

La straor­di­na­ria attrice e donna fatale, dal tem­pe­ra­mento espres­sivo algido ma capace di reg­gere primi piani della cine­presa anche per cinque minuti filati come nella Regina Cris­tina, è al cen­tro dell’attenzione per un gruppo di 65 let­tere, pri­vate e per­so­nali, spe­dite nel corso di 40 anni, dal 1932 quando era nel cast di Grand Hotel al ’73, alla sua molto intima amica aus­troun­ga­rica Salka Vier­tel.

Fu lei a scri­vere alcune delle più note sce­neg­gia­ture dei suoi film (e il cui figlio sposò un’altra attrice, Debo­rah Kerr) tutti col mar­chio Metro Goldwyn Mayer e recitò anche con lei nella ver­sione tedesca di Anna Christie.

Ora questo patri­mo­nio della pri­vacy della Garbo torna dopo una prima ven­dita nel 1993 a un fan della Flo­rida. Le let­tere, di pro­prietà di un pri­vato, ven­gono bat­tute all’asta per 60.000 dol­lari, secondo quanto riporta il Guar­dian. Tanto vale la pri­vacy dell’attrice, detta anche la Sfinge sve­dese, che soleva com­men­tare: «Non ho mai detto che voglio essere sola. Ho solo detto che voglio essere las­ciata sola». Già in pas­sato, due anni fa, altre sue let­tere furono bat­tute all’asta da Sotheby ed erano sempre confes­sioni di scon­forti vari indi­riz­zati ad un’altra delle sue amiche più strette, la contessa Marta Wacht­meis­ter.

In queste mis­sive la Garbo parla spesso della sua vita iso­lata e soli­ta­ria, del mis­tero di quella sua pro­fonda malin­co­nia e al secondo tempo della sua vita, che la vide sola e depressa nella sua casa di Man­hat­tan, dopo che aveva abban­do­nato il cinema a soli 36 anni nel ’41 con un film di Cukor Non tra­dirmi con me. Dopo di allora si era rifu­giata nella sua inte­ger­rima soli­tu­dine, iso­lan­dosi dal mondo non solo del cinema.

Aveva in un certo senso rin­ne­gato la sua posi­zione da diva divina, star di sto­rie d’amore memo­ra­bili, da Anna Kare­nina a Maria Walewska a Mar­ghe­rita Gau­thier, con una paren­tesi brillante nel ’39 per Ninot­chka di Lubitsch:

è rimasta famosa la sua dop­pia­trice ita­liana, Tina Lat­tanzi, scelta dopo un concorso della Mgm con l’approvazione della Garbo.

La ricca attrice, che nel ’35 gua­da­gnava 275.000 dol­lari per un film e che aveva il cognome di un re unghe­rese del XVII secolo, rifiutò le molte pro­poste che nel corso del tempo le ven­nero fatte, come Un tram che si chiama desi­de­rio. Anche Luchino Vis­conti voleva pro­porle la parte della duchessa di Guer­mantes della ridu­zione della Recherche di Proust poi mai rea­liz­zata. […]

tra­duc­tion :

L’histoire

La soli­tude de Greta Garbo

« Je ne vois per­sonne, je ne vais nulle part ». Aux enchères, 65 lettres qui racontent le deuxième temps de la vie de la diva.

par Mau­ri­zio Porro

5 octobre 2019

Les his­toires des mythes du cinéma ne s’arrêtent jamais et le fait qu’à 29 ans de sa dis­pa­ri­tion à New York le 15 avril 1990 et à 114 ans de son humble nais­sance à Stock­holm, le 18 sep­tembre 1905, on conti­nue à par­ler de Greta Garbo, sur la liste des mythes comme Valen­tino, Mon­roe et Hepburn.

L’extraordinaire actrice et femme fatale, au tem­pé­ra­ment expres­sif et gla­cial mais capable de tenir les gros plans de la caméra même pen­dant cinq minutes enchaî­nées comme dans “La Reine Cris­tine” , est au centre de l’attention pour un groupe de 65 lettres, pri­vées et per­son­nelles, envoyées à sa très intime amie austro-hongroise Salka Vier­tel pen­dant 40 ans, depuis 1932 quand elle était au cas­ting de “Grand Hôtel” jusqu’à l’année 1973.Ce fut cette amie qui écri­vit quelques-uns des scripts les plus connus de ses films (et dont le fils épousa une autre actrice, Debo­rah Kerr), tous sous la marque Metro Goldwyn Mayer, et qui joua avec elle dans la ver­sion alle­mande d’ “Anna Christie”.

Ce patri­moine de la vie pri­vée de Garbo revient main­te­nant, après une pre­mière vente en 1993 à un fan de la Flo­ride. Les lettres, pro­priété d’un par­ti­cu­lier, ont été acquises aux enchères pour 60000 dol­lars, selon le Guar­dian. Il en va ainsi de la vie pri­vée de l’actrice, éga­le­ment appe­lée le Sphinx sué­dois, qui com­men­tait : « Je n’ai jamais dit que je vou­lais être seule. J’ai seule­ment dit que je vou­lais être lais­sée seule ».

Par le passé, il y a deux ans, cer­taines autres de ses lettres avaient déjà été ven­dues aux enchères par Sotheby et c’étaient tou­jours des aveux de défaites diverses adres­sées à une autre de ses amies les plus proches, la com­tesse Marta Wacht­meis­ter. Dans ces lettres, la Garbo parle sou­vent de sa vie iso­lée et soli­taire, du mys­tère de sa pro­fonde mélan­co­lie et du second temps de sa vie, qui la voit seule et dépri­mée dans sa mai­son de Man­hat­tan, après qu’elle ait aban­donné le cinéma à 36 ans en 1941 avec un film de Cukor, ” La Femme aux deux visages “. Après cela, elle s’était réfu­giée dans sa soli­tude pro­fonde, s’isolant non seule­ment du monde mais du cinéma.

Elle avait en quelque sorte renié sa posi­tion de diva divine, star d’histoires d’amour mémo­rables, d’ “Anna Kare­nine” à “Maria Walewska” et à “La Dame aux camé­lias”, avec une paren­thèse brillante en 1939 pour “Ninot­chka” de Lubitsch : sa dou­blure ita­lienne, Tina Lat­tanzi, est res­tée célèbre, choi­sie d’après un concours de la MGMm avec l’approbation de la Garbo. La riche actrice, qui en 1935 gagnait 275 000 $ pour un film et qui avait le nom d’un roi hon­grois du XVIIe siècle, refusa les nom­breuses pro­po­si­tions qui lui furent faites au fil du temps, comme Un tram­way nommé désir. Même luchino Vis­conti vou­lut lui pro­po­ser le rôle de la duchesse de Guer­mantes dans l’adaptation de “La recherche” de Proust qui ne fut jamais réalisée. […]

fre­de­ric grolleau

