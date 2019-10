Stéphanie Ferrat, Retenir les oiseaux (exposition)

Les symp­tômes du mal

Rete­nir les oiseaux, c’est redon­ner l’espoir. Pour autant, Sté­pha­nie Fer­rat ne se veut pas l’enchanteresse qui serait une simple peintre ani­ma­lière des volières et des sym­boles qui collent à leurs hôtes.

Les siens sont troubles, poin­tillistes, en appa­ri­tion comme en dis­pa­ri­tion. Ce qui reste à peindre ou des­si­ner devient une “ruse” salutaire.

Ces oiseaux épars semblent appar­te­nir aux limbes : non tota­le­ment ombres, leurs pré­sences sont quasi trans­pa­rentes. Dans leurs dif­fé­rences, ils appar­tiennent tous au règne d’une incer­ti­tude inquié­tante qui étend la champ de la réflexion. La pein­ture pour autant de prêche pas.

Mais les vaga­bonds des airs par­fois fixent le regar­deur. Il y à là leur “qu’as– tu fais de moi ?”.

Et au moment où près de la moi­tié de la faune ailée a été dis­sé­mi­née d’Europe et du Monde, il se peut qu’une telle esthé­tique sou­ligne ce qui arrive.

Stépha­nie Fer­rat peint les vola­tils presque sans cou­leur dans leur bain d’ocre. Elle sou­ligne leur ténuité d’être et les racines d’un mal dont ils sont les vic­times et le symptôme.

jean-paul gavard-perret

Sté­pha­nie Fer­rat, Rete­nir les oiseaux, Gale­rie Unes, Nice du 19 octobre 2018 au 19 jan­vier 2019.