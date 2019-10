Albert Serra, Liberté

Sombre eros

Il existe dans ce film en cos­tume porté (trop vite) aux nues (il est vrai que le sujet s’y prête…) : tous les pon­cifs du genre éro­tique lorsqu’il feint de s’engager un peu plus loin — on ne dira pas à fond — du côté sinon du hard-core du moins de Sade ou des romans liber­tins du XVIIIème qu’il singe. Tous les dis­po­si­tifs du film rap­pellent cet uni­vers.

Mais la méca­nique des corps (par­fois san­glants) n’est qu’une paro­die liber­tine. Elle feint de s’affranchir des codes et se veut une expé­rience ori­gi­nale : elle ne fait que reprendre des lieux communs.

Certes, Serra éli­mine les effets théâ­traux de cette fic­tion fil­mique tirée de la pièce qu’il monta pour la pre­mière fois. L’artiste a refait appel à un Hel­mut Ber­ger décati et décalé pour sou­li­gner ce voyage au coeur de la nuit. Le réa­li­sa­teur ne manque pas d’ambition mais son film bas­cule dans une plate nar­ra­ti­vité.

Elle devient aussi flasque que les verges fati­guées à la fin de l’histoire. Elle était d’ailleurs plom­bée de mots par de longs mono­logues d’ouverture.

Bref, la radi­ca­li­sa­tion du film bas­cule dans un jeu de pistes pré­ten­tieux au pic­tu­ra­lisme sur­anné. Ne faudrait-il pas prendre un telle oeuvre pour une gau­driole libi­di­nale un peu sca­breuse afin de sau­ver ce qui peut l’être, entre écu­rie et chaise à porteur ?

jean-paul gavard-perret

Liberté

De : Albert Serra

Avec : Hel­mut Ber­ger, Marc Susini, Iliana Zabeth

Genres : Drame, His­to­rique

Date de sor­tie : 4 sep­tembre 2019

Durée : 2H12mn

Synp­sis

Madame de Dume­val, le Duc de Tesis et le Duc de Wand, liber­tins expul­sés de la cour puri­taine de Louis XVI, recherchent l’appui du légen­daire Duc de Wal­chen, séduc­teur et libre pen­seur alle­mand, esseulé dans un pays où règnent hypo­cri­sie et fausse vertu. Leur mis­sion : expor­ter en Alle­magne le liber­ti­nage, phi­lo­so­phie des Lumières fon­dée sur le rejet de la morale et de l’autorité, mais aussi, et sur­tout, retrou­ver un lieu sûr où pour­suivre leurs jeux dévoyés. Les novices du couvent voi­sin se laisseront-elles entraî­ner dans cette nuit folle où la recherche du plai­sir n’obéit plus à d’autres lois que celles que dictent les désirs inassouvis ?