Paul-Armand Gette, Sophie, petite fille devenue grande

L’artiste et le modèle

Ce livre pour­rait être sul­fu­reux voire consi­dé­rer comme un outrage aux bonnes moeurs dans un temps qui se replie sous une hypo­cri­sie mora­li­sante des plus crasses. Il est vrai que la pré­sence de Sophie V, en tant que “sujet” actif d’un tel livre, le dédouane de toute ambi­guïté.

Elle a en quelque sorte pris le relais de celui qui sut appor­ter une “poé­sie enfan­tine” à celle qu’il célé­brait. P-A Gette l’initia à l’art et lui per­mit de “créer un espace pro­pice à la liberté”.

Ce livre devient un livre intime que Sophie V a repris à sa main et que son texte comme celui de Ber­nard Mar­cadé per­mettent de com­prendre et de contex­tua­li­ser dans ce ren­ver­se­ment à 35 ans de dis­tance entre l’artiste et le modèle puisque.

Désor­mais, elle tient les brises de l’attelage des mises en scène de ce qui fut et de ce qui reste.

Existe donc une remise en jeu du jeu au sens le plus pré­cis du texte entre celui qui reste fas­ciné par l’univers fémi­nin et que Sophie V. rejoint, “armée” de sa culotte-pétales ornée d’un “Om”.

Preuve que l’histoire de Lewis Car­roll et de ses modèles trouve là plus qu’un nou­vel ava­tar puisqu’elle s’inscrit selon une avan­cée qui lève toute ambi­guïté d’une mons­tra­tion déli­cate et en douceur.

jean-paul gavard-perret

Paul-Armand Gette, Sophie, petite fille deve­nue grande, Edi­tion Rue Antoine, Paris 2019 et expo­si­tion du 4 octobre au 16 novembre 2019.