FM Santucci, Ton monde vaut mieux que le mien

Les tech­no­lo­gies de demain à l’aune du crime

C’est autour des recherches, des tra­vaux menés à un train d’enfer sur la réa­lité vir­tuelle, sur la réa­lité aug­men­tée, que FM San­tucci base une par­tie de son intrigue (en usant abon­dam­ment de termes anglo-saxons, ces expres­sions qui défi­nissent ces tech­no­lo­gies de demain.). Elle déve­loppe les concepts sur les­quels tra­vaillent les grandes socié­tés lea­ders dans ces domaines. Elle donne nombre d’explications, cite de nom­breuses appli­ca­tions aujourd’hui dis­po­nibles ou qui vont l’être bien­tôt.

Paral­lè­le­ment, elle fait de l’immobilier sur Los Angeles une autre par­tie de son récit, ce domaine se prê­tant à mer­veille à nombre de pirouettes illé­gales donc à nombre de scan­dales. Elle traite éga­le­ment des moti­va­tions de son héroïne, des rai­sons de sa pré­sence en Cali­for­nie, retra­çant son passé à Abid­jan et lais­sant sup­po­ser un drame qui affecte son pré­sent. Ne donne-t-elle pas, dès les pre­mières pages un indice révé­la­teur mais interrogatif ?

Amy Saint est une brillante scien­ti­fique, sor­tie Major de Poly­tech­nique. Après avoir mis son talent au ser­vice d’ONG, elle est recru­tée par une jeune société spé­cia­li­sée dans la Réa­lité Vir­tuelle. Elle est à Los Angeles pour vendre la nou­velle tech­no­lo­gie qu’elle a aidé à mettre au point, mais… sur­tout pour tuer Fran­çois.

John Was­ser est un jeune jour­na­liste envoyé par son jour­nal, une publi­ca­tion tour­née vers les 15–25 pour nour­rir la rubrique rap et cinéma. C’est au pied de la fresque de James Dean qu’Amy, dis­traite, embou­tit l’arrière de la voi­ture de John. Mal­gré l’accident, il est séduit par Amy.

La réa­lité vir­tuelle, la réa­lité aug­men­tée sont l’objet, à Los Angeles, de recherches fré­né­tiques pour être dans le pelo­ton de tête. Le patron d’Amy l’avertit qu’une société concur­rente est sur les rangs pour vendre aux grandes socié­tés une appli­ca­tion pro­met­teuse. Eliott l’ami de John, un per­son­nage sin­gu­lier, tra­vaille pour un cabi­net d’affaires. Sur le nou­veau dos­sier dont il a la charge, des finan­ce­ments l’intriguent, lui semblent sus­pects. Il lui demande de fouiller sur Inter­net, lui qui sait si bien le faire, et pour­quoi pas, d’en faire un article.

Amy tombe dans les bras et dans les draps de Roberta, une ex-rédactrice en chef. Celle-ci a quitté sa revue en désac­cord avec la ligne édi­to­riale impo­sée peu à peu par les nou­veaux patrons. Après une sévère tra­ver­sée du désert, elle est char­gée d’enquêter sur les étranges affaires immo­bi­lières qui touchent des quar­tiers entiers.

Com­ment Amy peut-elle assu­rer son pro­jet de ven­geance, mener à terme son pro­jet pro­fes­sion­nel et réus­sir sa vie amoureuse ?

L’auteure pro­pose des anec­dotes rela­tives à la ville, à son his­toire, à des per­son­nages mar­quants et, en pas­sant, livre quelques points de vue acerbes tant sur des indi­vi­dus que des situa­tions ou des faits de société. Elle porte juge­ment, taille dans les répu­ta­tions. Par exemple, bien qu’admirant La Rose pourpre du Caire, ce film de Woody Allen : “…aujourd’hui, elle refu­sait de voir les œuvres de ce per­vers sénile qui, de toute façon, avait perdu son ins­pi­ra­tion il y a bien long­temps.“

En début de livre, l’éditeur a eu l’heureuse idée de mettre un plan de Los Angeles, plan fort utile car la roman­cière décrit avec force détails les dif­fé­rents par­cours de ses per­son­nages, les ave­nues, les bou­le­vards emprun­tés, les quar­tiers tra­ver­sés, les élé­ments remar­quables qu’ils peuvent avoir sous les yeux.

Un roman que l’on par­court avec inté­rêt pour ses apports d’informations de toutes natures, pour cette approche de ces tech­no­lo­gies qui modi­fient l’existence, pour sa gale­rie de per­son­nages haut en couleur.

serge per­raud

FM San­tucci, Ton monde vaut mieux que le mien, J’ai Lu, coll. “Thril­ler” n° 12641, juillet 2019, 352 p.- 7,60 €.