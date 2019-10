Pierre Lecoeur, Le blason de lichen

Germi­na­tions

Le bla­son de Lichen est le deuxième livre de Pierre Lecoeur. Ses deux héroïnes passent un séjour dans la cam­pagne du nord-est des USA. Chaque étape de leur périple devient une révé­la­tion de ce qui se passe lors de la décou­verte des lieux et des choses qui peuvent être les plus simples à l’image du grain de blé que l’une des amies sort de sa poche : “Il est revêtu de sa cou­leur propre et per­sonne ne l’a ima­giné. Son arrondi par­fait s’accentue pour que sa ligne entre en elle-même, à la cou­ture, au défaut, là d’où la pousse jaillit quelles que soient les cou­tumes, les pas­sions et les illu­sions de ceux qui l’ont planté”.

Dans ce parti pris des choses deux psy­cho­lo­gies de des­sinent : une des jeunes femmes est tour­née vers les autres et le lan­gage, l’autre est plus mutique et ter­rienne, poreuse à ce qui est et semble pas­ser dans le filtre du lan­gage même si celui de Lecoeur le révèle. Existe toute la pré­sence du temps et ce qui lui échappe à tra­vers l’énigme du monde que les deux égé­ries décodent.

Tho­reau n’est par­fois pas loin. dans ces lieux du visible à par­tir des­quels un rap­port avec la vie s’engage. L’auteur le des­sine en ce récit de poé­sie en prose au moment où les deux héroïnes, sor­tant de l’enfance, font l’expérience d’un enchan­te­ment de l’émerveillement le plus banal comme celui d’un amour.

Non seule­ment elles se mirent l’une dans l’autre mais portent l’histoire d’une terre dans ce qui tient d’un mythe. Il pour­rait sem­bler tar­dif au moment de la des­truc­tion de la pla­nète.

Néan­moins, sa beauté se réin­vente dans de mul­tiples appa­rences trans­at­lan­tiques et les sen­sa­tions qu’elles suscitent.

jean-paul gavard-perret

Pierre Lecoeur, Le bla­son de lichen, illus­tra­tions de Marie Alloy, Edi­tions Fata Mor­gana, Fony­froide le Haut, 2019, 80 p.