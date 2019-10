Ann Van der Linden, Petits métiers (exposition)

Ann Van der Lin­den l’insolente

Les créa­tures d’Ann Van der Lin­den sont sou­vent des maî­tresses femmes voire “pire” ou mieux. Pour autant, l’artiste semble ne pas leur faire de cadeau. Il faut dire qu’elles sont sai­sies ici dans l’exercice de leurs métiers (par­fois nor­maux, par­fois plus gores) mais en tous les cas ils ne sont pas for­cé­ment roses.

Néan­moins, même lorsqu’elles font la gueule, la sen­sua­lité des mégères est là. Tout pulpe en de telles fic­tions d’un quo­ti­dien que le des­sin déplace en un aspect “freak” irrésistible.

Surgit des images une fas­ci­na­tion pour et entre autres des gothiques gei­shas et leurs tatouages (mais pas seule­ment). Tout semble en tumulte moins par les nar­ra­tions que par leur trai­te­ment dans une esthé­tique où le féti­chisme sexuel prend des che­mins de tra­verse. Et le roman­tisme est à l’envers.

Les Anges de l’éros pac­tise avec l’enfer. Nous ne sommes jamais loin d’une forme de por­no­gra­phie dans la mesure où, en reniant les codes figu­ra­tifs, Ann Van der Lin­den trans­met des idées sub­ver­sives par l’appel à un cer­tain « scan­dale ». Elle crée l’imbrication du théâ­tral et du roma­nesque en une réper­cus­sion de son sta­tut de femme et de la Femme sou­vent encore réduite à un objet.

L’artiste les sauve dans des scé­na­ri­sa­tions où leur nature n’est plus faite pour répondre aux remugles du mâle.

Van der Lin­den n’a à récon­ci­lier ni les femmes entre elles, ni les sexes entre eux. Elle ne cherche pas non plus à les exclure. Cer­tains pour­raient l’estimer déchi­rée entre ses contra­dic­tions, le sale et le sublime : rien n’est plus faux.

Elle fait pal­pi­ter la convul­sion qui n’exulte que contre l’absence de pou­voir être.

jean-paul gavard-perret

Ann Van der Lin­den, Petits métiers, gale­rie E2 / Ster­put, Bruxelles, octobre-novembre 2019.