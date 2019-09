Sarah Fisthole, Géantes

Après les cendres du temps perdu, le feu arrive

Les ailes des géantes de Sarah Fis­thole ne risquent pas de l’encombrer. Au ciel et aux éthers elles pré­fèrent les laves tel­lu­riques. D’autant que l’artiste n’est pas de celles qui ché­rissent les chi­noi­se­ries. Elle délaisse les pas­tou­relles pour des amours saphiques qui ne manquent pas de force et de chair. Le cla­vier des sens joue à fond en des effluves mus­quées et la magie des cou­leurs sombres, là où la beauté ne répond pas aux sophismes ano­rexiques.

Dans un uni­vers gothique — mais pas seule­ment — l’artiste nous plonge dans les trous d’harmoniques pour que monte la dis­so­nance là où il ne s’agit pas d’aller plus vite mais plus profond.

Jamais enfer­mée dans un moule, l’artiste impose ses pul­sa­tions de vie. Existent des fila­tures pour que, dans de grands blocs de cou­leurs, les femmes se rejoignent dans une vie d’errances pro­gram­mées. Une légende se fomente. Des traits che­vauchent les cou­leurs sans que rien ne s’étrangle. L’artiste ose un cer­tain scan­dale sans grâce sanc­ti­fiante. Nous sommes dans l’enfer où les cha­cune peuvent se perdent dans les bras de leurs géné­reuses soeurs.

Elles ne sont bas de douces colombes lorsqu’elles se font l’amour. Au besoin, elles s’affrontent en des jeux dan­ge­reux afin que le corps exulte. Il se rem­plit, brûle, vit en se dévê­tant des bro­de­ries fac­tices qui nour­rissent les fan­tasmes mas­cu­lins. Les Adam sont limi­tés à une por­tion congrue dans des lumières opaques.

La foudre est ailleurs. Les femmes entre elles tombent entre leurs genoux ou grimpent de concert pour tou­cher la tié­deur du désir.

Elles se suf­fisent sous le rem­part des béguines et se rap­prochent peu à peu du ver­tige. Ici com­mence le corps, l’orage vient.

jean-paul gavard-perret

Sarah Fis­thole, Géantes, Edi­tions White Rab­bit Prod, coll. Pool of Tears, 2019.