Virginie Girod, La véritable histoire des douze Césars

Suétone revi­sité

Comme Vir­gi­nie Girod, nous avons lu, adoré, médité Sué­tone pen­dant nos années estu­dian­tines. Sa Vie des douze Césars, tra­vail à la fois his­to­rique et pro­pa­gan­diste, ali­menta cepen­dant bien des légendes. C’est la rai­son pour laquelle la confron­ta­tion avec les avan­cées his­to­rio­gra­phiques per­met de jeter un regard nuancé sur ces per­son­nages, cer­tains fas­ci­nants, d’autres écœu­rants.

Vir­gi­nie Girod se livre donc à l’exercice et régale ses lec­teurs de ces récits nous plon­geant dans le cœur du pou­voir impé­rial de Rome, dans des vies bien sou­vent mou­ve­men­tées et jalon­nées de sang et dans la psy­cho­lo­gie com­plexe de ces hommes et ces femmes en vérité mal connus.

Le livre nous per­met tout d’abord d’y voir plus clair dans les sub­ti­li­tés de la dynas­tie des Julio-Claudiens où la suc­ces­sion ne se fait pas selon les règles hui­lées de la pri­mo­gé­ni­ture mâle. Entre adop­tions et meurtres, la route est longue vers la pourpre et on s’aperçoit que les mul­tiples intrigues de palais au Pala­tin ne relèvent pas du mythe.

Ensuite, Vir­gi­nie Girod tente, autant que les sources le lui per­mettent, d’entrer dans la psy­cho­lo­gie des per­son­nages, accor­dant une grande impor­tance à l’environnement fami­lial dans lequel des hommes comme Tibère ou Néron ont grandi, à l’influence de leurs parents et à leurs fra­gi­li­tés. On ne peut com­prendre Cali­gula ou Néron sans pas­ser par l’étude de leur enfance res­pec­tive. Les femmes, on le voit, jouent un rôle déter­mi­nant dans ces par­fois san­glantes affaires.

Enfin, il appa­raît clai­re­ment à la lec­ture de ce livre que tous ont, à des degrés divers, connu l’ivresse du pou­voir, à la tête d’un empire aux dimen­sions du monde. Cer­tains s’en sont servi pour la gloire de Rome, d’autres pour la leur.

Tous semblent en réa­lité bien seuls, enfer­més dans la soli­tude d’un pou­voir effrayant. César est tou­jours seul.

fre­de­ric le moal

Vir­gi­nie Girod, La véri­table his­toire des douze Césars, Per­rin, 2019, 407 p. — 24,00 €.