Joker proibite maschere e costumi alle proiezioni nei cinema Usa (“Joker” interdit masques et costumes pendant sa projection dans les cinémas)

Vie­tati volti dipinti e armi gio­cat­tolo nelle sale dove il film di Todd Phil­lips con Joa­quin Phoe­nix arri­verà dal 4 ottobre (in Ita­lia dal 3).

E non sarà proiet­tato nel mul­ti­sala di Aurora dove nel 2012 un gio­vane masche­rato uccise dodici per­sone alla prima di Batman

Carlo Ver­delli

28 set­tembre 2019

Joker in arrivo nelle sale Usa il 4 ottobre (in Ita­lia il 3), non verrà proiet­tato nel Cen­tury Movie Theatre, il mul­ti­sala di Aurora, alla per­ife­ria di Den­ver, Colo­rado, dove nel 2012 alla prima di Il cava­liere oscuro — Il ritorno il 24enne James Holmes, masche­rato come l’avversario di Bat­man, ha spa­rato sul pub­blico ucci­dendo dodici per­sone. Inoltre le prin­ci­pali catene cine­ma­to­gra­fiche ame­ri­cane hanno proi­bito di indos­sare maschere, cos­tumi e armi gio­cat­tolo alla proie­zione del film con Joa­quin Phoe­nix.

I pro­blemi di sicu­rezza sono stati atti­vati dopo la let­tera alla War­ner Bros. di cinque fami­glie delle vit­time della strage di Aurora in cui si accusa di inci­tare alla vio­lenza e si chiede di com­piere azioni concrete per contri­buire a “cos­truire comu­nità più sicure e con meno pis­tole”. La Major ha ris­posto che il film di Todd Phil­lips, pre­miato con il Leone d’oro all’ultima Mos­tra del cinema di Vene­zia, non è “in alcun modo d’incitamento alla vio­lenza

nel mondo reale”.

La Land­mark Theatres ha scritto sul pro­prio sito che “nes­suna maschera, volto dipinto o cos­tume sarà tol­le­rato nei nos­tri cinema”. Amc Theatres, la più grande catena cine­ma­to­gra­fica degli Stati Uniti con oltre 600 sale, ha dichia­rato che “stanno lavo­rando con le forze dell’ordine” e che la loro poli­tica consente ai mem­bri del pub­blico di indos­sare cos­tumi ma “non consen­tiamo maschere, pit­ture per il viso o qual­siasi oggetto che nas­conda il viso, armi o oggetti che met­te­reb­bero a disa­gio gli altri spettatori”.

Nella let­tera indi­riz­zata all’ad della War­ner Bros., Ann Sar­noff, i fami­liari delle vit­time della strage di Aurora hanno espresso preoc­cu­pa­zioni sul film. “Quando abbiamo saputo che la War­ner Bros stava per dis­tri­buire un film chia­mato Joker, che pre­senta il pro­ta­go­nista in una sto­ria delle ori­gini bene­vola, ci siamo fer­mati a riflet­tere” scri­vono i fami­liari.

Riba­dendo il loro sos­te­gno alla libertà di parola e espres­sione, non vogliono una messa al bando del film, ma chie­dono alla War­ner Bros. di sos­te­nere atti­va­mente “la lotta per cos­truire comu­nità più sicure e con meno pis­tole” e pro­pon­gono alla major azioni concrete come usare la pro­pria influenza per pro­muo­vere una riforma della legge sulle armi e smet­tere di contri­buire alle cam­pagne di can­di­dati che pren­dono soldi anche dalla Nra

(la lobby delle armi Usa) o sono contro tale riforma.

La War­ner ha ris­posto con un comu­ni­cato in cui dichiara che “la vio­lenza delle armi nella nos­tra società è un tema cri­tico e noi esten­diamo la nos­tra soli­da­rietà a tutte le vit­time col­pite da queste tra­ge­dia”.

Si sot­to­li­nea poi che “la nos­tra com­pa­gnia ha una lunga sto­ria di dona­zioni alle vit­time di vio­lenza, incluse quelle di Aurora, e nelle ultime set­ti­mane la nos­tra società madre si è unita ad altri lea­der del mondo eco­no­mico per chie­dere ai legis­la­tori di ema­nare una legge bipar­ti­san per col­pire questa epi­de­mia di vio­lenza”. Allo stesso tempo, War­ner Bros. crede che “una delle fun­zioni di sto­ry­tel­ling sia quella di pro­vo­care dia­lo­ghi dif­fi­cili su temi complessi”.

tra­duc­tion :

Joker inter­dit masques et cos­tumes pen­dant sa pro­jec­tions dans les ciné­mas

Inter­dits les visages peints et les jouets imi­tant les armes dans les salles où le film de Todd Phil­lips avec Joa­quin Phoe­nix arri­vera à par­tir du 4 octobre (en Ita­lie à par­tir du 3).

Et il ne sera pas pro­jeté dans le mul­ti­plex d’Aurora où en 2012 un jeune homme mas­qué a tué douze per­sonnes à la pre­mière de Batman

Carlo Ver­delli

28 sep­tembre 2019

Joker arri­vant dans les salles US le 4 octobre (en Ita­lie le 3), ne sera pas pro­jeté dans le cinéma Cen­tury Movie Theatre, le mul­ti­plex d’Aurora, à la péri­phé­rie de Den­ver, Colo­rado, où en 2012 à la pre­mière de The dark kgniht– Rises James Holmes, 24 ans, mas­qué comme l’adversaire de Bat­man, a tiré sur le public et tué 12 per­sonnes.

En outre, les prin­ci­pales chaînes de cinéma amé­ri­caines ont inter­dit de por­ter des masques, des cos­tumes et des armes fac­tices à la pro­jec­tion du film avec Joa­quin Phoe­nix. Les pro­blèmes de sécu­rité ont été déclen­chés après la lettre à la War­ner Bros de cinq familles des vic­times du mas­sacre d’Aurora, où on l’accuse d’inciter à la vio­lence et où lui demande de prendre des mesures concrètes pour contri­buer à “construire des com­mu­nau­tés plus sûres avec moins d’armes”. La major a répondu que le film de Todd Phil­lips, récom­pensé par le Lion d’or lors de la der­nière Mos­tra du cinéma de Venise, n’est pas “en aucune façon une inci­ta­tion à la vio­lence dans le monde réel.”

Le com­pa­gnie de ciné­mas Land­mark Theatres a écrit sur son site que “aucun masque, visage pein­ture ou cos­tume ne sera toléré dans nos ciné­mas”. Amc Theatres, la plus grande chaîne de cinéma des États-Unis avec plus de 600 salles, a déclaré qu’elle “tra­vaille avec les forces de l’ordre” et que sa poli­tique per­met aux membres du public de por­ter des cos­tumes mais qu’elle ne “per­met pas les masques, les pein­tures pour le visage ou tout autre objet qui cache le visage, armes ou objets qui pour­raient mettre les autres spec­ta­teurs mal à l’aise”.

Dans la lettre adres­sée à la direc­trice géné­rale de de War­ner Bros, Ann Sar­noff, les familles des vic­times du mas­sacre d’Aurora ont exprimé leurs pré­oc­cu­pa­tions au sujet du film. “Quand nous avons appris que War­ner Bros allait dis­tri­buer un film appelé Joker, qui pré­sente le pro­ta­go­niste dans une his­toire des ori­gines bien­veillante, nous nous sommes mis à réflé­chir” écrivent les familles.

En réaf­fir­mant leur sou­tien à la liberté de parole et d’expression, ils ne veulent pas une inter­dic­tion du film, mais demandent à la War­ner Bros de sou­te­nir acti­ve­ment “la lutte pour construire des com­mu­nau­tés plus sûres et moins armées” et pro­posent à la Major des actions concrètes comme uti­li­ser son influence pour pro­mou­voir une réforme de la loi sur les armes et ces­ser de contri­buer aux cam­pagnes des can­di­dats qui prennent éga­le­ment de l’argent de la NRA (le lobby amé­ri­cain des armes) ou sont contre cette réforme.

La War­ner a répondu par un com­mu­ni­qué dans lequel elle déclare que “la vio­lence des armes dans notre société est un sujet cri­tique et que nous expri­mons notre soli­da­rité à toutes les vic­times tou­chées par cette tra­gé­die”. Elle sou­ligne éga­le­ment que “notre société a une longue his­toire de dons aux vic­times de la vio­lence, y com­pris celles d’Aurora, et ces der­nières semaines notre société mère s’est jointe à d’autres lea­ders du monde éco­no­mique pour deman­der aux légis­la­teurs de pro­mul­guer un pro­jet de loi bipar­ti­san pour enrayer cette épi­dé­mie de vio­lence”. Dans le même temps, War­ner Bros pose que “l’une des fonc­tions de sto­ry­tel­ling est de pro­vo­quer des dia­logues dif­fi­ciles sur des thèmes complexes.”

fre­de­ric grolleau

