Isa Sator, Women Artists itinerancy #02 (exposition)

Quand les cocottes ne sont pas de papier

The Women Artists | From France to USA réunit quatre femmes artistes amies qui ont décidé d’offrir une immer­sion dans l’art hexa­go­nal en Amé­rique. Le tout en accord avec des pro­fes­sion­nels gale­ristes et des cura­teurs locaux.

Leur pro­jet — après avoir fait un galop d’essai réussi à Paris– part à New Hope (Gale­rie des Artistes) et New York (69 Eldridge Street) pour la conquête de l’ouest.

Fidèle à ses infi­dèles et ses femmes fatales, mais pous­sant par­fois vers un cer­tain sym­bo­lisme, Isa Sator s’amuse. Elle fait vibrer ses égé­ries dési­rables et qui tra­versent le temps. Les “cocottes” sont là pour per­mettre au public amé­ri­cain de fan­tas­mer comme elles le firent au Palais du Luxem­bourg.

C’est tou­jours un délice la où la volupté s’affiche. Si bien que les voyeurs doivent bien se tenir.

jean-paul gavard-perret

Isa Sator, Women Artists iti­ne­rancy #02, Art exhi­bi­tion, octobre 2019.