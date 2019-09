Philippe Forest, Je reste roi de mes chagrins

L’His­toire et l’Image

Le titre du der­nier livre de Phi­lippe Forest est trom­peur car l’auteur y prend le contre­pied de l’emprise du moi. La nature du héros n’apparaît qu’à la fin du pre­mier tiers du livre. Jusque là, un “je qui ça ?” (Beckett) ne cesse de rap­pe­ler que “toutes les his­toires du monde traînent à terre”. Néan­moins, il ne suf­fit pas d’en ramas­ser une pour faire un roman.

Il faut un point de départ (ici l’histoire d’un peintre anglais pom­pier qui fut pris pour l’égal de Bacon) et sur­tout une écri­ture où, ici, le carac­tère auto­bio­gra­phique de beau­coup des romans de Forest change de cap.

Son “je” est vrai­ment un autre, et par­ler au sujet de ses livres d’autofiction serait dépré­cia­tif. L’auteur a tou­jours su croi­ser his­toire per­son­nelle et fic­tion afin que, par cette der­nière, la pre­mière prenne une valeur d’éternité. Car le style est là.

Forest est un roman­cier capable de dire et de mon­trer et mon­trer son dire dans ce théâtre inté­rieur mais aussi miroir d’un monde que devient la fiction.

En cela, il rejoint d’une cer­taine manière Kafka. Certes de manière moins écla­tante. Mais beau­coup d’écrivains se contentent de beau­coup moins encore. Ici, les images de l’oubli retrouvent une forme de mes­sia­nisme sans rien stig­ma­ti­ser.

D’autant que Forest ne cherche pas à don­ner une solu­tion à son his­toire de por­trait, entre pein­ture et poli­tique. Au lec­teur de se créer sa propre conclusion.

jean-paul gavard-perret

Phi­lippe Forest, Je reste roi de mes cha­grins, Gal­li­mard, Paris, 2019, 188 p. — 19, 50 €.