Yves Peyré, Francis Bacon ou la mesure de l’excès

Au coeur des ténèbres

Yves Peyré sou­ligne com­bien Bacon connais­sait la lit­té­ra­ture. Conrad ou T.S. Elliott, par exemple, créaient en lui ce qu’il nomme “une exci­ta­tion”. A par­tir de celle-ci, chaque tableau com­men­çait par une esquisse au fusain. Mais il pou­vait chan­ger de “thème” par méta­mor­phoses suc­ces­sives avant que l’oeuvre défi­ni­tive sur­gisse d’un seul bloc et presque d’un seul ton.

Bacon ten­tait ainsi d’atteindre une tota­lité dont il igno­rait d’abord tout et qui le rap­proche tou­jours de Nietzsche, Bataille et Sade.

Sortant du cor­pus sur­réa­liste et de ses auto­ma­tismes auquel il vou­lut s’identifier dans sa jeu­nesse et à contre­temps de l’abstraction, il cher­cha le mou­ve­ment même de la vie proche du Mas­son dio­ny­siaque même si chez lui c’est Apol­lon qui règne avec sa vio­lence. L’artiste s’en empara et le pre­mier Michel Lei­ris le recon­nut. Ce der­nier admire le sens de la défor­ma­tion et l’énergie de Bacon qui se sen­tit comme Genêt (dont le peintre appré­cie l’écriture et l’univers) exclu et impré­gné d’une éro­tisme atta­ché à la mort.

Défai­sant le visage — de “L’homme au lavabo” par exemple — et s’éloignant de l’ordre, Bacon fait sur­gir le fré­mis­se­ment de la vie et le chaos. Chaque per­son­nage chez lui devient un golem et dans une fidé­lité para­doxale à la trans­for­ma­tion. L’artiste vécut dans l’obsession d’abréger la forme et de pen­ser la coïn­ci­dence des contraires . Ils sont fon­dus dans chaque oeuvre en un huis clos.

Peyré rap­pelle ainsi com­bien ce tra­vail per­met de réflé­chir à la ques­tion de l’identité, de l’enfermement. A ce titre l’oeuvre reste plus que jamais majeure étant don­née sa place au coeur des ténèbres. Et celles du peintre rap­pellent au plus haut point les ombres de Conrad.

jean-paul gavard-perret

Yves Peyré, Fran­cis Bacon ou la mesure de l’excès, Livres d’Art, Gal­li­mard, 2019.