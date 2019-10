Philippe Gauckler, Kebek – t.01 : “L’Éternité”

Face à l’inconnu…

Un homme contemple Mont­réal en sou­hai­tant oublier ce qui s’est passé, l’effacer de sa mémoire. Il se sou­vient aussi de cet indi­vidu mor­tel­le­ment tou­ché par une flèche. Le pré­sent le rat­trape quand quelqu’un, qui l’appelle M. Koks, lui demande de rejoindre le convoi en route pour l’aéroport sur un tra­jet qui devrait être sécu­risé. Dans le véhi­cule, on lui demande de reprendre la chro­no­lo­gie des évé­ne­ments, les condi­tions de la décou­verte.

C’est au Qué­bec, sur le site d’exploitation d’une mine de dia­mants, où Roy Koks était res­pon­sable de la pros­pec­tion, que les choses ont débuté. Le sol a trem­blé, la moi­tié d’une col­line a glissé décou­vrant une faille. Ceux arrivent sur place trouve, au fond d’un énorme cavité, une éton­nante sphère d’un noir pro­fond. Bap­ti­sée UGO (Uni­den­ti­fied Geo­lo­gi­cal Object), on découvre très vite qu’il s’agit de dia­mant noir. Les études entre­prises sous la direc­tion de Natane, géomètre-géologue, révèlent que cette sphère est creuse, qu’elle contient une seconde boule. Cette décou­verte secoue le monde scien­ti­fique, poli­tique, les médias. Un pro­gramme d’études, financé par des dons qui affluent de toutes parts, est mis en place. Roy Koks et Natane en sont les prin­ci­paux moteurs.

Près de la sphère, dans l’immense grotte qui la contient, la décou­verte de pein­tures rupestres repré­sen­tant la sphère aug­mentent encore les inter­ro­ga­tions. Le couple va s’acharner à décou­vrir ce secret cos­mique. Mais, peut-on, sans dan­ger, s’immiscer au cœur du dia­mant noir ?

Entre­mê­lant science-fiction et anticipation,Philippe Gau­ck­ler, dans ce pre­mier tome, met l’accent sur la décou­verte de cette grosse boule de car­bone pur, sur les réac­tions diverses et variées que sus­cite cette trou­vaille. Il expli­cite les dif­fé­rentes approches tant tech­niques que scien­ti­fiques pour pou­voir l’étudier com­mo­dé­ment, com­prendre son ori­gine et sur­tout sa fina­lité. Il livre ainsi nombre de don­nées sur les mines, sur les tech­niques de forage, la com­po­si­tion du dia­mant, sa for­ma­tion…

Mais, parmi toutes ces infor­ma­tions, il ins­tille, peu à peu, le doute, la per­plexité, l’inquiétude, des élé­ments étranges, des acci­dents, des sen­sa­tions peu com­munes chez le héros, des réac­tions vio­lentes de gangs dont on ne connaît ni les objec­tifs, ni l’ampleur des dégâts qu’ils ont pro­vo­qués. Alter­nant passé récent et pré­sent, le scé­na­riste expose les diverses réac­tions que déclenchent cette gigan­tesque boule de dia­mant, son inté­rêt scien­ti­fique mais aussi son inté­rêt finan­cier. Cepen­dant, cette conces­sion se trouve sur des ter­rains occu­pés depuis tou­jours par une tribu de natifs qui entendent res­pec­ter et faire res­pec­ter cer­taines de leurs lois naturelles.

Autour de son couple de héros, qui voa déve­lop­per une rela­tion sen­ti­men­tale forte, Phi­lippe Gau­ck­ler com­pose une gale­rie de per­son­nages bien cam­pés, juste dans leur rôle et dans les atti­tudes qu’ils adoptent. C’est le défer­le­ment de curieux, le déploie­ment de l’armée, l’omniprésence des médias avides de scoops… Bien que se situant dans un cadre dif­fé­rent, on ne peut s’empêcher de pen­ser à cer­tains élé­ments de l’intrigue de La nuit des temps, le splen­dide roman de René Bar­ja­vel.

Le gra­phisme est sans faute, clair, pré­cis, puis­sant, avec des planches superbes, des décors réus­sis tant pour les chan­tiers qu’au sein des labo­ra­toires ou dans le creux d’un cou­chage. Un cahier gra­phique donne à voir des tra­vaux pré­pa­ra­toires de l’auteur.

L’Éter­nité se révèle un superbe album pour l’intérêt de l’intrigue, par la diver­sité des infor­ma­tions pro­po­sées, par l’empathie que sus­cite ce couple de héros et par le mys­tère savam­ment entre­tenu autour de ce secret cosmique.

serge per­raud

Phi­lippe Gau­ck­ler (scé­na­rio, des­sin et cou­leur), Kebek – t.01 : L’Éternité, Édi­tions Daniel Maghen, août 2019, 88 p. – 19,50 €.