I am Europe (Falk Richter)

Agita­tions européennes

Cela com­mence par une pro­fé­ra­tion un peu chao­tique : cha­cun des comé­diens sou­ligne en le cla­mant un trait carac­té­ris­tique de l’Europe. Cette com­plainte indé­fi­nie exprime les efforts inces­sants de notre conti­nent et de ses ins­ti­tu­tions pour se défi­nir. Des aveux, du rap, de la ten­dresse, de la vio­lence conte­nue, comme si le pro­pos du spec­tacle ne pou­vait écla­ter que dans la mani­fes­ta­tion de son hété­ro­gé­néité.

Les comé­diens se montrent enga­gés ; ils ont par­ti­cipé à l’écriture au pla­teau du spec­tacle. La parole trouve ses sources dans l’expérience intime et fami­liale de l’immigration, du déra­ci­ne­ment, de l’errance, de l’enracinement : puisque l’Europe est une terre de reprise des héri­tages, elle est aussi une terre d’accueil.

Une his­toire des luttes indi­vi­duelles, une conjonc­tion des par­cours plu­riels, une fresque col­lec­tive pleine d’ironie. Un plai­doyer pour l’intégration, qui ridi­cu­lise toutes les stig­ma­ti­sa­tions natio­na­listes en pré­sen­tant des tra­jec­toires poly­glottes qui mêlent plu­sieurs pays. Un pané­gy­rique qui se déploie dans un enchaî­ne­ment hété­ro­clite : des écrans racontent la fièvre des réseaux ; des dépla­ce­ments expriment la mobi­lité des repré­sen­tants ; des cubes de mousse sym­bo­lisent la fra­gi­lité des recons­truc­tions européennes.

La lita­nie des guerres intes­tines est res­ti­tuée par une énu­mé­ra­tion incan­ta­toire, mais aussi par un témoi­gnage poi­gnant. Les chan­ge­ments de registre per­ma­nents se révèlent effi­caces. Le chant des par­ti­sans ita­liens est réin­ter­prété avec un tempo trash et des cho­ré­gra­phies hip hop.

Une com­pi­la­tion des injonc­tions contra­dic­toires de notre époque. Un spec­tacle dyna­mique, qui ne souffre pas de la répé­ti­tion lan­ci­nante de son rythme et de ses procédés.

Le dis­cours mal­mène par­fois les limites, les auto­ri­tés ; flir­tant volon­tiers avec le risque de dénier toute valeur au droit. Des titres vain­queurs de l’Eurovision sont ridi­cu­li­sés par des scé­no­gra­phies désuètes et iro­niques. Des méta­phores inté­res­santes, l’image de la nuée mobile sur elle-même et dans l’espace ; quelques accents pro­phé­tiques.

Une course futile, urgente, fou­traque, fina­le­ment joyeuse, sur un pla­teau qui inter­roge nos lieux nos failles.

manon pou­liot & chris­tophe giolito

I am Europe

mise en scène Falk Rich­ter



avec Lana Baric, Char­line Ben Larbi, Gabriel Da Costa, Mehdi Djaadi Kha­dija El Khar­raz Alami, Dou­glas Grau­wels, Piers­ten Lei­rom, Tat­jana Pessoa

Texte Falk Rich­ter (avec des textes écrits en col­la­bo­ra­tion avec les acteurs et les actrices) ; tra­duc­tion fran­çaise Anne Mon­fort ; cho­ré­gra­phie Nir de Volff ; dra­ma­tur­gie Nils Haar­mann ; scé­no­gra­phie, cos­tumes Katrin Hoff­mann ; musique Mat­thias Grü­bel ; vidéo Alio­cha Van der Avoort ; lumière Phi­lippe Berthomé.

A l'Odéon-Théâtre de l'Europe, Ate­liers Ber­thier, du 19 sep­tembre au 9 octobre, en fran­çais et plu­sieurs autres langues, sur­ti­tré en fran­çais et en anglais, durée 1h55.

