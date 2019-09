Benoît Séverac, Les chevelues

Meurtres dans la Gaule chevelue

Cracius Ves­pa­sia­nus sort d’une nuit de débauche ayant encore sur les lèvres le goût du sexe d’Epotsorovida, sa nou­velle conquête gau­loise. Il che­vauche dans le petit matin, res­pi­rant l’air vif des Pyré­nées tout près. À l’endroit où il aime s’arrêter, il reçoit un coup dans le dos et meurt. À Lug­du­num Conve­na­rum, c’est la stu­peur. Un noble romain assas­siné avec un poi­gnard convène risque de mettre en péril la paix fra­gile qu’Hadrianus tente d’instaurer entre les deux popu­la­tions qui se sont com­bat­tues.

Dans un pre­mier temps, il essaie de faire pas­ser le crime pour un acci­dent. Cette ver­sion vite confon­due, il confie l’enquête à Vale­rius Falco, le cen­tu­rion de la place, en lui enjoi­gnant de ne pas ques­tion­ner la famille en deuil. Compte tenu des res­tric­tions impo­sées, le cen­tu­rion pié­tine sans abou­tir. Les amis de Cra­cius ne veulent rien dire bien que Vale­rius détecte un malaise.

Et Bal­bius Ias­sus meurt, mordu dans sa chambre par une vipère rhi­no­cé­ros d’Afrique du Nord. Il faut faire appel à l’échelon supé­rieur et c’est le pro­pré­teur Rufus Riego qui arrive de Tolosa avec la convic­tion que le cou­pable ne peut être qu’un Convène, un membre de la tribu gau­loise. Mais c’est Vale­rius qui découvre le fond de l’affaire, un concours entre les cinq amis, à celui qui sédui­rait le plus de che­ve­lues, de vierges gauloises…

Le roman­cier se joue de règles tacites qui régissent les rouages du roman poli­cier, qu’il soit his­to­rique ou moderne, pour une intrigue menée avec maes­tria. Le récit s’appuie sur trois per­son­nages prin­ci­paux aux pro­fils et aux moti­va­tions bien dif­fé­rentes. Hadria­nus Tre­vius est un séna­teur qui s’est opposé à Auguste, pour défendre la répu­blique. Il a été nommé dans cette région de la Gaule che­ve­lue, bien loin de Rome. Depuis huit ans, il exerce au mieux son acti­vité de pre­mier magis­trat vou­lant que règne la Pax Romana. Il désire, main­te­nant, ren­trer en grâce auprès d’Auguste.

Vale­rius Falco est un sol­dat blan­chi sous le har­nais qui, après avoir donné tant d’années à Rome, vou­drait retrou­ver sa famille, son épouse et ses deux fils. C’est un mili­taire scru­pu­leux, hon­nête qui sou­haite décou­vrir la vérité. Le pro­pré­treur Rufus Riego n’a pas envie de pas­ser du temps loin du confort de Tolosa. Doté des pleins pou­voirs (il ne rend des comptes qu’à Auguste), il veut régler l’affaire rapi­de­ment. Pour lui, ce ne peut être qu’un Gau­lois le cou­pable, donc…

Autour de ce trio, Benoît Séve­rac anime une belle gale­rie de pro­ta­go­nistes repré­sen­ta­tive de la popu­la­tion qui pou­vait peu­pler ces civi­tas, ces com­mu­nau­tés de citoyens que le pou­voir romain implan­tait dans les ter­ri­toires qu’il occu­pait. Lug­du­num Conve­na­rum, aujourd’hui appelé Saint-Bertrand-de-Comminges, se situait dans la Gaule qua­li­fiée de che­ve­lue à cause de ses immenses forêts. C’est par ana­lo­gie que les jeunes Romains appe­laient les jeunes Gau­loises : les che­ve­lues. Le roman­cier pro­pose un récit qui prend en compte la vie de l’époque, la situa­tion poli­tique et les aspi­ra­tions de cha­cun de ses prin­ci­paux per­son­nages. Il décrit les ambi­tions des uns et des autres, les rap­ports de force, le goût du pou­voir…

Autour de cette série de meurtres, il détaille l’organisation d’une cité romaine, le fonc­tion­ne­ment de ses ins­ti­tu­tions, le quo­ti­dien de ses habi­tants qu’ils soient nobles romains, sol­dats ou Gau­lois. Un lexique com­plète de belle façon le roman pour une expli­ca­tion détaillée des dif­fé­rents termes latins utilisés.

Avec une écri­ture fluide, un style direct, des dia­logues per­cu­tants, Benoît Séve­rac offre un beau récit tant pour la qua­lité de son intrigue que pour la richesse des apports historiques.

serge per­raud

Benoît Séve­rac, Les che­ve­lues, Édi­tions 10/18, coll. “Grands détec­tives” n° 5501, sep­tembre 2019, 240 p. – 7,10 €.