Jacquie Barral, Laisse de mer, curiosités et autres élucubrations plastiques

Les animaux-machines de Jac­quie Barral

Long­temps selon, Bau­de­laire, les homme d’équipages - pour s’amuser - aga­çaient les princes des nuées lorsque leurs ailes empê­chaient leurs dépla­ce­ments ter­restres. Mais, quit­tant le sel de la terre pour celui des mers, Jac­quie Bar­ral en pince pour les ani­maux dont les cara­paces rap­pellent cer­tains outils et car­lingues.

Et une nou­velle fois, l’artiste s’amuse à titiller notre ima­gi­naire par ces créa­tures dif­fi­ciles à clas­si­fier et riches en pro­blé­ma­tiques poten­tielles. Tout se passe comme si le rôle de la des­si­na­trice et du gra­veur était de deve­nir l’initiateur de nou­velles voies plus impé­né­trables que celles de Dieu.

Preuve que le monde a besoin d’une plus forte per­son­na­lité que la sienne pour sau­ver les hommes qui l’inventèrent. Jac­quie Bar­ral fait le job. Et pour évi­ter que ses ani­maux soient malades de la peste, elle pro­pose des rem­parts plein de béguin et de mys­tère par connexions hybrides.

C’est donc bien une roman­tique à sa façon, à tra­vers ses retour­ne­ments inat­ten­dus de l’évolution.

L’artiste pro­pose des greffes plas­tiques à la tra­di­tion lit­té­raire et pic­tu­rale. Elle ne cesse dans ces modules expé­ri­men­taux et drôles d’offrir des chan­ge­ments : d’où sa capa­cité à inter­ve­nir effi­ca­ce­ment dans l’évolution.

jean-paul gavard-perret

Jac­quie Bar­ral, Laisse de mer, curio­si­tés et autres élu­cu­bra­tions plas­tiques, col­lec­tion 2+3 = 5, GAC Anno­nay, pré­sen­ta­tion le 11 et 12 octobre 2019.