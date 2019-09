Wiktor Stoczkowski, La science sociale comme vision du monde

Quandd la sophis­ti­ca­tion rem­place la raison

Wiktor Stocz­kowski prouve com­bien chez Dur­kheim la pen­sée socio­lo­gique devint une approche “neu­ras­thé­nique pro­po­sée par un neu­ras­thé­nique”. L’essayiste rap­pelle aussi com­bien sa cos­mo­lo­gie n’a rien d’astrophysique : c’est une repré­sen­ta­tion glo­bale du réel à par­tir du grand sys­tème phi­lo­so­phique de l’univers ins­tauré par Kant sur lequel le socio­logue fonde son sys­tème dépres­sion­naire à sou­hait.

Mais par-delà le cas pré­cis de l’inventeur de la socio­lo­gie, l’auteur offre une mise au point pré­cise sur les sciences sociales nais­santes et leurs expli­ca­tions. Elles créent des sortes de théo­ries laïques de salut qui pren­dront –hélas !- toutes leurs forces au XXème siècle en rem­pla­çant Dieu par l’homme rouge ou brun…

L’essayiste applique ses grilles d’analyse à la fin du livre aux des­cen­dants (Levi-Strauss, Bour­dieu et Bruni-Latour) de Dur­kheim. Elles deviennent des schèmes effi­caces por­tés sur leur théo­rie de la chose humaine et leur vision du monde.

Les théo­ries de ce trio sont par­fois pseudo-scientifiques. Les mots des nor­ma­tions pour des nor­ma­li­sa­tions dis­cu­tables créent “des ful­mi­na­tions anti­phi­lo­so­phiques” et selon Stocz­kowski, à tra­vers elles, de tels pen­seurs déploient une forme d’indigence pour ne pas regar­der la leur.

Cette défor­ma­tion chère aux nor­ma­liens sûrs de leur savoir n’est pas neuve. Cette dia­lec­tique dis­cu­table, l’essayiste la remonte.

Il pra­tique de même quant aux appli­ca­tions d’un “habi­tus” défor­ma­tif à plus d’un titre là où la sophis­ti­ca­tion rem­place la raison.

jean-paul gavard-perret

Wik­tor Stocz­kowski, La science sociale comme vision du monde, Gal­li­mard, Paris, 2019.